Thành ủy Hà Nội khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Dự lễ khai giảng có đồng chí Bounyou Xaypanya, Phó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Về phía Đoàn cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn có đồng chí Phouthone Keodouangmany, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn - Trưởng đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn sang học tập tại Hà Nội.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu tham dự Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Hải

Phát biểu khai mạc lớp học, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thực hiện chương trình công tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Viêng Chăn, Hà Nội tổ chức lớp học nhằm nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Thủ đô.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữa Lào và Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt, vừa là đồng chí, vừa là anh em và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Trong thời gian gần đây, giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác. Tháng 5-2026, hai bên đã ký biên bản hợp tác với 7 nhóm nội dung, trong đó một nội dung quan trọng là tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cả hai bên.

Lớp học này được tổ chức nhằm thực hiện biên bản ghi nhớ đó. Hà Nội đã thống nhất thiết kế chương trình lớp học theo hướng thiết thực để trong thời gian ngắn, các học viên sang học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam có thể tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm, từ đó có thể vận dụng, áp dụng tại các cơ quan, đơn vị của Thủ đô Viêng Chăn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu khai mạc lớp học. Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cần được thực hiện thường xuyên, nhất là trong bối cảnh Hà Nội và Viêng Chăn đang cùng thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng với vai trò là Thủ đô của hai nước.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển, chuyển đổi số, toàn cầu hóa và các mối quan hệ quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Hà Nội và Viêng Chăn không chỉ phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn mà tính chất công việc cũng ngày càng phức tạp. Điều đó đòi hỏi cán bộ hai Thủ đô phải thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, nhất là thông qua việc học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào, hai nước có mối quan hệ tương đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Ban tổ chức lớp học tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên tận dụng tối đa thời gian ở Việt Nam, tiếp nhận được nhiều nhất những kiến thức, kinh nghiệm; đồng thời đề cao tính thiết thực và hiệu quả của lớp học.

Phó Bí thư Thành ủy cũng mong muốn các học viên coi Việt Nam, Hà Nội như ở nhà. Từ đó chủ động trao đổi, chia sẻ những vấn đề cần tìm hiểu, qua đó gia tăng sự tương tác giữa giảng viên và học viên. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả để việc trao đổi, học tập kinh nghiệm đạt kết quả thiết thực.

“Việc học tập, trao đổi kinh nghiệm không chỉ dừng ở việc tiếp nhận kiến thức mà quan trọng là từ những nội dung được trao đổi, các học viên có thể nghiên cứu, lựa chọn những kinh nghiệm phù hợp để vận dụng vào thực tiễn công tác tại các cơ quan, đơn vị của Thủ đô Viêng Chăn. Qua đó, lớp học góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô, hai nước”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Phouthone Keodouangmany, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Hải

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phouthone Keodouangmany, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn cho biết, lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức thực hiện theo biên bản ghi nhớ giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Viêng Chăn về công tác đào tạo, bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng và công tác quản lý nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng gồm cán bộ lãnh đạo thủ đô, các huyện, sở, ban, ngành. Thông qua chương trình, đoàn mong muốn tiếp nhận những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước được chia sẻ tại Hà Nội, từ đó nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tiễn công tác tại Thủ đô Viêng Chăn.

Theo đồng chí Phouthone Keodouangmany, hiện nay Thủ đô Viêng Chăn cũng như Lào đang gặp những khó khăn về kinh tế, trong đó có vấn đề tiền tệ, lạm phát, giá hàng hóa tăng cao, thiếu nhiên liệu xăng dầu và một số vấn đề khác. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn cùng cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân đã chung sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn, khủng hoảng.

Các học viên tham gia lớp học. Ảnh: Thanh Hải

Đối với lớp đào tạo, bồi dưỡng lần này, đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy, chính quyền thành phố Hà Nội, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Đồng thời trân trọng cảm ơn những bài học kinh nghiệm được Hà Nội chia sẻ để tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm quý báu từ lớp đào tạo, bồi dưỡng và sẽ báo cáo lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn để triển khai vào công việc thực tế.

Theo đồng chí Phouthone Keodouangmany, việc tiếp thu và vận dụng những kinh nghiệm từ lớp đào tạo, bồi dưỡng sẽ góp phần xây dựng các tổ chức vững mạnh, sâu sắc và toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước của Thủ đô Viêng Chăn; đồng thời tiếp tục kế thừa, phát triển mối quan hệ truyền thống được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Đồng chí Phouthone Keodouangmany bày tỏ mong muốn và kỳ vọng, trên tinh thần quan hệ hữu nghị giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung, giữa Thủ đô Viêng Chăn và Thủ đô Hà Nội nói riêng, hai Thủ đô tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ, góp phần nâng cao vai trò của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam cũng như giữa Thủ đô Viêng Chăn và Thủ đô Viêng Chăn Hà Nội.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn (Lào) năm 2026. Ảnh: Thanh Hải

Theo Ban Tổ chức lớp học, tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn có 30 đồng chí. Đây là những cán bộ chủ chốt của Thủ đô Viêng Chăn. Trong 12 ngày học tập tại Hà Nội, các học viên sẽ trao đổi 10 chuyên đề với các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và các chuyên gia giàu kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức bộ máy, cán bộ, kiểm tra, giám sát; phát triển kinh tế - xã hội, quản lý ngân sách; hoạt động của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cải cách hành chính, chính quyền số, phát triển văn hóa - du lịch và thực thi chính sách công. Bên cạnh học tập trên lớp, các học viên sẽ được nghiên cứu, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại 2 sở, ngành; 7 xã, phường và một số thiết chế văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Hà Nội và có 2 ngày nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau lễ khai giảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trực tiếp trao đổi Chuyên đề về “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên”.