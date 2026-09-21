Thành ủy Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ Viêng Chăn
Sáng 21/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn (Lào) năm 2026. Dự lễ khai giảng có đồng chí Bounyou Xaypanya, Phó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Cùng dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thanh-uy-ha-noi-khai-giang-lop-boi-duong-cho-can-bo-vieng-chan-418689.htm