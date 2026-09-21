Thành ủy Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ Viêng Chăn

Mặc dù chính quyền và các lực lượng chức năng xã Yên Phú đang nỗ lực ngày đêm bơm tiêu thoát lũ, nhưng gần 300ha dứa sau nhiều ngày vẫn chìm trong biển nước. Với nhiều diện tích đã bị ngâm lâu ngày, khả năng cứu vãn gần như không còn...