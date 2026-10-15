Thành ủy Hà Nội hợp tác với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Mỗi sản phẩm phải gắn với trí tuệ và tình yêu Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2031

Chiều nay, 15-10, Thành ủy Hà Nội và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2026, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2023 - 2026, chương trình được triển khai toàn diện cả 06 nội dung ký kết, hiệu quả, thực chất và bám sát kế hoạch đề ra.

Nổi bật là việc hai bên cùng phối hợp tổ chức 08 hội thảo khoa học và phối hợp nghiên cứu các đề tài, hội thảo lấy ý kiến; Tổ chức 06 cuộc tọa đàm khoa học kết hợp khảo sát thực tế tại một số địa phương phục vụ nhiệm vụ tổng kết lý luận và thực tiễn; Phối hợp tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ xây dựng Văn kiện và Quy hoạch Thủ đô…

Trao Bằng khen tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, thực hiện Chương trình phối hợp

Căn cứ Chương trình, Kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm của hai bên, các kết quả hợp tác thời gian qua và yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ chính trị thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội đã thống nhất một số trọng tâm tăng cường hợp tác và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Cụ thể như: Phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đặc biệt là Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học, khảo sát thực tế trên địa bàn Hà Nội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên; Phối hợp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo khả năng và nhu cầu của hai cơ quan…

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu

Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao kết quả hợp tác giai đoạn 2023-2026. Những kinh nghiệm của Thủ đô góp phần làm rõ các vấn đề lý luận, thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá việc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031 giữa Học viện và Thành ủy Hà Nội mở ra bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa cơ quan nghiên cứu lý luận của Trung ương với Thủ đô.

Qua đó, góp phần gắn kết chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, phục vụ quá trình hoạch định chủ trương, chính sách phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu

Về phía Hà Nội, để chương trình hợp tác trong giai đoạn mới đạt hiệu quả cao hơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực, tạo ra tăng trưởng của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, từ kết quả hội thảo, tọa đàm khoa học phải hình thành, củng cố được luận cứ khoa học sắc bén, toàn diện để góp phần hoàn thiện lý luận và nhân rộng các mô hình thí điểm, giải quyết những vấn đề mà thành phố đang tiến hành trong quá trình phát triển.

“Cần tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học cùng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín. Mỗi sản phẩm, kết quả nghiên cứu tổng kết thực tiễn phải thực sự gắn với tâm huyết, trí tuệ và tình yêu Thủ đô Hà Nội của tất cả những người tham gia” – đồng chí Trần Đức Thắng nói.