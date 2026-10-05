Thành ủy Hà Nội chính thức quyết định thành lập cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô

Theo đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Các đơn vị được tổ chức trong một hệ thống quản trị thống nhất, phát huy thế mạnh chuyên môn, bản sắc thương hiệu và khả năng tiếp cận công chúng của từng loại hình báo chí.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Cùng với ba đơn vị báo chí, cơ cấu tổ chức của Cơ quan gồm bốn đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung: Văn phòng; Phòng Thư ký - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông. Ba đơn vị báo chí có tổng số 20 phòng chuyên môn trực tiếp phục vụ sản xuất. Cơ quan chủ động quyết định việc phân bổ, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp các phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm giữ nguyên tổng số 20 phòng và tránh trùng lặp chức năng với cấp Cơ quan.

Việc kiện toàn mô hình kế thừa kết quả hợp nhất sáu cơ quan báo chí của thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất chuyên sâu và phát triển trên môi trường số. Trọng tâm của bước chuyển này là kết nối nguồn lực, hoàn thiện cơ chế điều hành và tạo điều kiện để từng loại hình báo chí phát huy tốt nhất sở trường. Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số được đặt trong một chiến lược phát triển chung, với sự phân công rõ ràng về sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội thực hiện vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô; là trung tâm thông tin, tuyên truyền và truyền thông chính sách quan trọng của thành phố. Cơ quan quản lý, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện về tổ chức, nhân sự, nội dung, tài chính, tài sản, công nghệ và dữ liệu trong toàn hệ thống. Các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức sản xuất, biên tập, xuất bản, phát sóng và phát triển sản phẩm trong phạm vi được phân cấp, gắn quyền chủ động với trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trong mô hình mới, Báo Hànộimới phát huy thế mạnh báo Đảng, chính luận, phân tích và bình luận, với trọng tâm về chính trị, xây dựng Đảng, văn hóa và đời sống Thủ đô. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát triển các chương trình phát thanh, truyền hình, thời sự, thông tin thiết yếu và sản phẩm nghe nhìn đa nền tảng. Báo điện tử Kinh tế và Đô thị phát huy thế mạnh chuyên sâu về kinh tế, quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại.

Mỗi thương hiệu mang theo uy tín được bồi đắp qua nhiều năm, sự gắn bó của công chúng và tâm huyết của nhiều thế hệ người làm báo. Đặt những giá trị ấy trong một hệ thống phối hợp chặt chẽ sẽ tạo thêm điều kiện để phát triển sản phẩm có chiều sâu, tiếp cận những nhóm công chúng mới. Đội ngũ, tư liệu và kinh nghiệm tích lũy từ sáu cơ quan trước hợp nhất tiếp tục là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển chung của báo chí Hà Nội.

Một điểm nổi bật của mô hình là tổ chức sản xuất theo hướng hội tụ, chia sẻ nguồn tin và dữ liệu để tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp với từng nền tảng. Một vấn đề của thành phố có thể được triển khai thành bài phân tích trên báo, phóng sự truyền hình, chương trình phát thanh hoặc sản phẩm đồ họa, video trên môi trường số. Sự phối hợp giúp giảm tác nghiệp trùng lặp, đầu tư sâu hơn cho nội dung và đưa thông tin đến công chúng bằng những cách thể hiện phong phú, dễ tiếp nhận.

Để hỗ trợ phương thức làm báo đó, Cơ quan từng bước xây dựng, hoàn thiện tòa soạn hội tụ, kho tư liệu số và Trung tâm dữ liệu truyền thông Thủ đô; phát triển hệ thống phân tích công chúng, các sản phẩm podcast, video, nội dung theo yêu cầu và nền tảng Hanoi On. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng có kiểm soát trong những khâu phù hợp, hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trách nhiệm kiểm chứng thông tin, biên tập và quyết định nội dung thuộc về người làm báo.

Mô hình mới hướng tới nâng cao chất lượng thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách, đưa chủ trương, quyết sách của thành phố đến với người dân bằng cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu. Đồng thời, báo chí có trách nhiệm lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở; phát hiện vướng mắc trong thực thi chính sách, theo dõi và thông tin việc giải quyết những vấn đề công chúng quan tâm. Sự gắn bó với đời sống, tinh thần phản biện xây dựng và việc kiên trì theo đuổi sự thật là cơ sở để củng cố niềm tin, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Không gian phát triển của cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô còn gắn với nhiệm vụ quảng bá hình ảnh và lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Kho tư liệu báo chí, âm thanh, hình ảnh được tích lũy qua nhiều thời kỳ là chất liệu quý để kể câu chuyện Thủ đô bằng ngôn ngữ hiện đại. Kết hợp nội dung chuyên sâu với sản phẩm nghe nhìn, truyền thông đa ngôn ngữ và các sự kiện văn hóa sẽ mở rộng khả năng kết nối công chúng trong nước, quốc tế, góp phần phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của thành phố.

Cùng với đổi mới nội dung và công nghệ, mô hình chú trọng phát triển kinh tế báo chí trên cơ sở quản lý nguồn lực thống nhất, minh bạch và phân định rõ trách nhiệm về hiệu quả hoạt động. Việc khai thác hợp pháp nội dung số, bản quyền, dịch vụ truyền thông và tổ chức sự kiện tạo thêm hướng phát triển nguồn thu, tái đầu tư cho sản phẩm, hạ tầng và đội ngũ. Hoạt động kinh tế báo chí gắn với nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của Cơ quan.

Đội ngũ người làm báo giữ vai trò quyết định trong quá trình chuyển đổi. Việc cơ cấu lại nhân sự gắn với vị trí việc làm, năng lực, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công tác; đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng số, phát huy năng lực người có chuyên môn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Phân công rõ ràng, đánh giá công bằng và tạo điều kiện sáng tạo là những yếu tố cần thiết để chuyển lợi thế về quy mô thành chất lượng nghề nghiệp.

Quá trình triển khai được thực hiện theo lộ trình, gắn với hoàn thiện quy chế, phân cấp trách nhiệm, các thủ tục về giấy phép và điều kiện hoạt động của từng đơn vị. Yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm thông tin, xuất bản và phát sóng liên tục, đồng thời từng bước chuẩn hóa sản xuất và phát triển hệ sinh thái nội dung số đến năm 2030.

Quyết định của Thành ủy mở ra một giai đoạn phát triển mới cho báo chí Thủ đô, với nền tảng quản trị thống nhất và dư địa sáng tạo rộng hơn cho từng đơn vị. Thành công của mô hình sẽ được khẳng định bằng những tác phẩm có giá trị, thông tin đáng tin cậy và những đóng góp thiết thực cho đời sống. Đó cũng là cách báo chí Hà Nội bồi đắp tình yêu, niềm tự hào và khơi dậy ý thức cùng xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.