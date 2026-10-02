Thành ủy Hà Nội bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Quang cảnh lễ bế giảng. Ảnh: Thanh Hải

Dự lễ bế giảng có đồng chí Bounyou Xaypanya, Phó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Về phía đoàn cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn, có đồng chí Phouthone Keodouangmany, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn - Trưởng đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn sang học tập tại Hà Nội.

Cùng dự còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định.

Lớp học được tổ chức trong 12 ngày (từ 21-9 đến 2-10-2026) tại Hà Nội với 31 học viên. Các học viên đã được nghiên cứu, trao đổi 10 chuyên đề trên lớp, tập trung các nội dung: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhận diện cục diện thế giới đến năm 2030, tầm nhìn 2045; công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác điều hành, quản lý ngân sách theo cơ chế mới hiện nay của thành phố Hà Nội; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội gắn với xây dựng chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: Thanh Hải

Cùng với nội dung các chuyên đề trao đổi trên lớp, Ban Chỉ đạo lớp học đã thiết kế, tổ chức tốt 9 buổi đi nghiên cứu, khảo sát thực tế, tọa đàm tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thủ đô tương ứng với những nội dung đã trao đổi trên lớp của từng ngày học, đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả. Qua các buổi đi nghiên cứu thực tế, các học viên đánh giá cao ý nghĩa thiết thực và đã thu hoạch được nhiều kinh nghiệm hay để vận dụng trong thời gian tới.

Tổng hợp ý kiến của lớp cho thấy, các chuyên đề nghiên cứu trao đổi trong các buổi học được các học viên đánh giá cao, khoa học, gắn lý luận với thực tiễn. Đây là cơ sở để các học viên có thể nghiên cứu, nắm bắt, vận dụng trong hoạt động thực tiễn và tham mưu chính sách theo lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới tại Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Phouthone Keodouangmany phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: Thanh Hải

Lớp học tổ chức tốt nội dung từng chuyên đề và toàn bộ chương trình lớp học. Công tác tổ chức, quản lý lớp học đã thành công trên mọi phương diện. Chương trình học tập được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thiết thực, bổ ích, được học viên đánh giá tốt, có tính thực tiễn cao. Lịch giảng dạy - học tập bám sát với kế hoạch đề ra. Kết thúc khóa học, 31/31 học viên đủ điều kiện, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành tốt khóa học.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phouthone Keodouangmany cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy Hà Nội và các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình học tập tại Hà Nội. Đồng chí khẳng định, sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, phân tích và lựa chọn những thông tin, bài giảng quan trọng để áp dụng trong thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo lớp học trao Giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Thanh Hải

Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Vũ Đăng Định trao Giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Thanh Hải

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng khi sau 12 ngày học tập, các thành viên trong Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn đều tích cực tham gia và bảo đảm chương trình học tập.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, việc tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục khẳng định mối quan hệ phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Viêng Chăn ngày càng sâu sắc, toàn diện và hiệu quả. Thành ủy Hà Nội vui mừng được phối hợp, hỗ trợ đoàn trong quá trình tìm hiểu thực tiễn tại Hà Nội và Việt Nam, đồng thời, luôn sẵn sàng tiếp nhận, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếp theo cho cán bộ Thủ đô Viêng Chăn tại Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Thanh Hải

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức lớp học trong việc triển khai chương trình, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm và tham mưu tổ chức các lớp học tiếp theo hiệu quả hơn.

Để nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị từ các lớp học sau, các học viên chủ động đăng ký hoặc nêu những vấn đề quan tâm, nội dung cần tìm hiểu thực tiễn. Trên cơ sở đó, phía Hà Nội sẽ chuẩn bị nội dung, tài liệu cũng như lựa chọn các địa bàn, cơ quan, đơn vị phù hợp để tổ chức chương trình thực tế.

Đại diện Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, việc chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trong mỗi chương trình học tập tại Hà Nội. Đồng chí đồng thời bày tỏ mong muốn những nội dung, thông tin và kinh nghiệm các học viên tiếp thu được trong chuyến công tác, học tập tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị của Thủ đô Viêng Chăn.