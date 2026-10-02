Thành uỷ Hà Nội bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn (Lào)
Chiều 2/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn (Lào) năm 2026. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Bounyou Xaypanya - Phó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.
Về phía đoàn cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn, có đồng chí Phouthone Keodouangmany, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn - Trưởng đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn sang học tập tại Hà Nội.
Cùng dự còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thanh-uy-ha-noi-be-giang-lop-dao-tao-boi-duong-can-bo-cua-thu-do-vieng-chan-lao-420426.htm