Thành ủy Đồng Nai triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai; Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Liêm đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đến công tác tại Văn phòng Thành ủy kể từ ngày 15-10-2026; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang giữ chức Phó Chánh văn phòng Thành ủy kể từ ngày 15-10-2026, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và chúc mừng các cán bộ được nhận nhiệm vụ công tác mới. Ảnh: Văn Truyên

Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nông Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàng Gòn đến công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai kể từ ngày 15-10-2026; bổ nhiệm đồng chí Nông Thanh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai kể từ ngày 15-10-2026, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; giao đồng chí Nông Thanh Tuấn phụ trách điều hành hoạt động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Truyên

Đồng chí Nông Thanh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Truyên

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định giao đồng chí Đỗ Chánh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ phường Hàng Gòn kể từ ngày 15-10-2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động công tác đối với một số cán bộ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng, đại diện đơn vị có cán bộ nhận quyết định về công tác cán bộ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được nhận quyết định về công tác cán bộ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy giao cho các đồng chí nhiệm vụ công tác mới. Các đồng chí bày tỏ, sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Thay mặt Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ công tác mới. Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ là sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy đối với quá trình công tác và năng lực của từng cán bộ, đây không chỉ là phân công nhiệm vụ mà còn là gắn trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ trước tổ chức và từng đơn vị, địa phương.

Đồng chí đề nghị cán bộ được giao nhiệm vụ công tác mới cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa vị trí, vai trò từng cán bộ trước tập thể, trước tổ chức và trước yêu cầu nhiệm vụ mới của từng cơ quan, đơn vị, không ngừng phấn đấu, phát huy kinh nghiệm công tác để đáp ứng sự kỳ vọng của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.