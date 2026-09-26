Thành ủy Đồng Nai thành lập 2 Đảng bộ, tổ chức lại công tác dân vận

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy Đồng Nai trao Quyết định và chúc mừng thành lập Đảng bộ HĐND TP Đồng Nai.

Ngày 25/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai tổ chức lễ công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND TP Đồng Nai, là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, gồm 3 tổ chức đảng trực thuộc và 55 đảng viên. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố.

Cùng với đó, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TP Đồng Nai được thành lập với 15 tổ chức đảng trực thuộc và 440 đảng viên. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/9/2026.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đến công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố từ ngày 30/9 để thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.