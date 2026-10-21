Thành ủy Đồng Nai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học về Phú Riềng và Phước Long

Theo chương trình, chiều 21-10, các đại biểu dâng hương tại các địa điểm lịch sử ở Phước Long và Phú Riềng. Ngày 22-10, 2 hội thảo khoa học được tổ chức tại Hội trường Đảng ủy phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai do Ban Thường vụ Thành ủy và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì.

Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng (xã Thuận Lợi). Ảnh: Tư liệu

Hội thảo thứ nhất có chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai”.

Trọng tâm của hội thảo là làm rõ tầm vóc sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng ngày 28-10-1929; vai trò của Chi bộ đối với phong trào công nhân cao su, nhất là bước chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác và sức lan tỏa của phong trào “Phú Riềng Đỏ”. Hội thảo góp phần củng cố tư liệu, xác định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và yếu tố gốc của di tích; củng cố luận cứ phục vụ xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; đề xuất các giải pháp quy hoạch, trùng tu, tôn tạo, đầu tư xây dựng mở rộng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và du lịch văn hóa - lịch sử của địa phương trong bối cảnh mới.

Tượng đài Chiến thắng Phước Long (phường Phước Long). Ảnh: Tư liệu

Hội thảo thứ hai có chủ đề “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Hội thảo nhằm làm rõ giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu, tầm vóc và ý nghĩa chiến lược của Chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975 trong tiến trình giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trên cơ sở đó, nghiên cứu giá trị và mối liên hệ lịch sử, không gian giữa các di tích, lấy Di tích Địa điểm ghi dấu Chiến thắng Phước Long làm hạt nhân; làm cơ sở bảo vệ yếu tố gốc, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và nghiên cứu khả năng phục dựng Trại lao động đặc biệt Bà Rá (Nhà tù Bà Rá) theo mức độ chứng cứ. Đồng thời, hội thảo bổ sung luận cứ khoa học, pháp lý để hoàn thiện hồ sơ, nghiên cứu lộ trình nâng tầm, xếp hạng phù hợp đối với từng di tích; đề xuất giải pháp kết nối các di tích ở Phước Long thành quần thể các di tích cấp quốc gia trên bàn Phước Long; phát huy giá trị hệ thống di tích Phước Long gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, du lịch về nguồn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tham dự 2 hội thảo có đại diện các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và đại biểu địa phương. Thông qua trao đổi, kiểm chứng tư liệu và đề xuất giải pháp, 2 hội thảo hướng đến việc gìn giữ những giá trị lịch sử tiêu biểu của miền Đông Nam Bộ, để các di tích tiếp tục đóng góp thiết thực vào đời sống văn hóa và sự phát triển của thành phố Đồng Nai.