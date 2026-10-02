Thành ủy Đà Nẵng tập trung thảo luận nhiều nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phst biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm; dự thảo báo cáo của Thành ủy về đánh giá các mặt công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Hội nghị đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ; các nội dung liên quan dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù về đào tạo, bồi dưỡng; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị

Các đại biểu cũng thảo luận nội dung liên quan chủ trương di dời và bố trí đất cho trụ sở VTV8; báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố (IOC). Đây là những nội dung có ý nghĩa trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn.

Một nội dung khác được hội nghị xem xét là báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện chủ trương kết nghĩa giữa các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo với các xã, phường khu vực đồng bằng trên địa bàn thành phố. Qua đó đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và tiếp tục đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chủ trương kết nghĩa trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị các đại biểu tập trung phát biểu vào những nội dung quan trọng, còn có ý kiến khác nhau; đối với những nội dung đã có sự đồng thuận cao thì thống nhất, thông qua nhanh, dành thời gian thảo luận sâu đối với những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng thảo luận, qua đó bảo đảm các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy sát thực tiễn, có tính khả thi và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị là dịp để Thành ủy Đà Nẵng rà soát toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, tạo cơ sở hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Công Hạnh