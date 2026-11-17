Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao giải Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) thành phố Cần Thơ lần thứ I năm 2026. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đồng thời, trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Dịp này, thành phố phát động hai cuộc thi năm 2027.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến nhấn mạnh, ba cuộc thi với ba phương thức khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong Đảng bộ và xã hội.

Giải Búa liềm vàng lần đầu tiên được tổ chức sau hợp nhất đã thu hút 411 tác phẩm của 322 tác giả và 89 nhóm tác giả; trong đó, 164 tác phẩm đủ điều kiện vào vòng chung khảo ở 5 loại hình báo chí. Nhiều tác phẩm phản ánh sinh động thực tiễn cơ sở, phát hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả và tôn vinh những cán bộ tận tụy, trách nhiệm.

Cuộc thi chính luận tiếp tục khẳng định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đáng chú ý, tại cuộc thi cấp Trung ương năm 2026, Thành ủy Cần Thơ được tôn vinh là tập thể có thành tích xuất sắc; tác phẩm video clip “Thấy lá cờ, đó chính là Tổ quốc”.

Đối với cuộc thi trực tuyến, chỉ sau 3 tuần đã thu hút hơn 152.000 người tham gia, với trên 2 triệu lượt dự thi, cho thấy hiệu quả của việc đổi mới tuyên truyền trên nền tảng số.

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa nghị quyết vào cuộc sống, lấy hiệu quả thực tiễn và sự chuyển biến trong đời sống nhân dân làm thước đo, đồng thời phát huy vai trò của báo chí và công tác tư tưởng trong tạo đồng thuận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng.

Ông cũng đề nghị lựa chọn, phổ biến rộng rãi các tác phẩm đoạt giải, đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tránh tình trạng tổ chức xong rồi để đó.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ V và Giải Búa liềm vàng thành phố Cần Thơ lần thứ II năm 2027.