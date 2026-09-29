Thành ủy Bắc Ninh quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố dự và chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu thành phố và trực tuyến tới các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy các xã, phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Làm rõ những yêu cầu mới đối với thành phố Bắc Ninh

Tại hội nghị, các báo cáo viên là lãnh đạo thành phố truyền đạt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và 14 chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt tập trung vào những vấn đề lớn, tác động trực tiếp đến định hướng phát triển đất nước và thành phố, bao gồm: Nhóm nội dung về đổi mới mô hình phát triển, tổ chức lại không gian phát triển, khơi thông các nguồn lực chiến lược gắn với Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Nghị quyết số 21-NQ/TW về định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Đối với Bắc Ninh, yêu cầu đổi mới tư duy phát triển được đặt trong bối cảnh mới đòi hỏi tổ chức lại không gian phát triển với tầm nhìn mới. Trọng tâm là khai thác hiệu quả lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến giao thông chiến lược, hành lang liên kết vùng; đồng thời hình thành không gian phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ - văn hóa - sinh thái phù hợp với vị thế mới.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực về đất đai, hạ tầng, tài chính, dữ liệu, nhân lực và khoa học - công nghệ; hài hòa giữa phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị với bảo tồn các giá trị văn hóa, tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu dự Hội nghị.

Đối với Nghị quyết số 20-NQ/TW, dù không phải địa phương ven biển, Bắc Ninh có vai trò trong liên kết vùng, logistics, chuỗi cung ứng, hạ tầng kết nối và sản xuất công nghiệp. Vì vậy, quá trình triển khai cần đặt thành phố trong mạng lưới phát triển chung, tăng cường liên kết với các địa phương có thế mạnh về biển như Hải Phòng, Quảng Ninh. Qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng kết nối chuỗi sản xuất, dịch vụ.

Nhóm nội dung về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và giữ vững an ninh trong mọi tình huống gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW đặt ra yêu cầu là phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội; chú trọng an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh đô thị, an ninh dữ liệu, an ninh môi trường, an ninh khu công nghiệp và trên không gian mạng. Trong điều kiện dân số cơ học tăng, đô thị mở rộng, số lượng công nhân, người lao động nhập cư lớn, cùng với sự phát triển nhanh của các khu, cụm công nghiệp, thành phố cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị xã hội; chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang quản trị rủi ro, chủ động phòng ngừa, giải quyết vấn đề từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày một số chuyên đề.

Một nội dung quan trọng khác là hoàn thiện hệ thống chính trị, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm vị thế mới gắn với Kết luận số 76-KL/TW, Kế hoạch số 06-KH/TW và Nghị quyết số 24-NQ/TW. Theo đó, thành phố Bắc Ninh tiếp tục rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp; khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh, chậm trễ, sợ trách nhiệm. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Đội ngũ cán bộ phải đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn nói với làm, nhiệm vụ với sản phẩm và trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với tư duy đô thị, tư duy phục vụ, tư duy số, tư duy liên kết vùng và phát triển bền vững, cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các nội dung về phát triển văn hóa, con người, công tác tư tưởng và phát huy sức mạnh mềm Kinh Bắc được quán triệt gắn với Chỉ thị số 07-CT/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng, Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch và Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, công tác tư tưởng phải chủ động, đi trước mở đường, tạo niềm tin, củng cố đồng thuận; kịp thời nắm bắt, giải thích những vấn đề mới, khó, nhạy cảm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, nhất là trên không gian mạng. Việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng hành động, trách nhiệm và việc làm gắn với chức trách của từng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày một số chuyên đề tại Hội nghị.

Phát triển đô thị cũng phải gắn với xây dựng văn hóa, con người; phát huy giá trị di sản, truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và các giá trị văn hóa Kinh Bắc như một nguồn lực cho phát triển bền vững. Thành phố tiếp tục phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những người có quê hương, nguồn gốc và quan hệ gắn bó với Bắc Ninh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục và hội nhập quốc tế.

Cụ thể hóa nghị quyết bằng hành động

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự chủ động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, tâm huyết về nội dung, phương pháp truyền đạt của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công làm báo cáo viên; đồng thời ghi nhận tinh thần, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu của gần 29 nghìn đảng viên tham dự tại điểm cầu trung tâm và 216 điểm cầu ở cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy được quán triệt tại hội nghị là những quan điểm, chủ trương mới, có liên quan và tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Từ các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt tại Hội nghị hôm nay, điều chúng ta cần nhận thức sâu sắc là: Bắc Ninh đã bước vào vị thế mới thì phải có tư duy mới, mô hình phát triển mới, phương thức quản trị mới, đội ngũ cán bộ đổi mới, chất lượng thực thi mới và khát vọng phát triển mới”. Theo đồng chí, vị thế thành phố mới là niềm vinh dự, tự hào lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, đi liền với vinh dự là trách nhiệm, đi liền với thời cơ là áp lực, đi liền với không gian phát triển mới là yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đảng ủy các xã, phường, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các chương trình hành động, kế hoạch triển khai của thành phố; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, xác định rõ những nội dung cần tập trung thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả quán triệt, triển khai ở địa phương, đơn vị mình; khắc phục tình trạng học tập, quán triệt hình thức, học xong nhưng không tạo chuyển biến trong thực tiễn. Chất lượng kết quả quán triệt là tiêu chí để đánh giá xếp loại người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết, chỉ thị; chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời giải thích những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch triển khai phù hợp thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực và trách nhiệm theo phương châm “6 rõ”. Lưu ý không xây dựng quá nhiều kế hoạch riêng lẻ, gây chồng chéo; nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết cần được lồng ghép vào chương trình công tác hằng năm, gắn với chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.

Đặc biệt, cần xây dựng biểu theo dõi, lượng hóa kết quả thực hiện nghị quyết hằng năm, qua đó xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ còn chậm và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đây là cơ sở để đánh giá thực chất kết quả thực hiện, đồng thời phục vụ tổng hợp, đánh giá khi kết thúc từng giai đoạn và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác tuyên truyền; phối hợp tổ chức đánh giá nhận thức sau học tập; tổng hợp kết quả quán triệt, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để báo cáo Thường trực Thành ủy.

Văn phòng Thành ủy phối hợp theo dõi tiến độ thực hiện, tham mưu kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tổng hợp những vấn đề cần chỉ đạo để đưa vào chương trình công tác của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu để phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện hạn chế, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn MTTQ các xã, phường tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời lan tỏa mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết quả thực chất.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh bám sát chỉ đạo của cấp ủy, tuyên truyền kịp thời, toàn diện nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, mục đích, ý nghĩa, kết quả học tập và quá trình triển khai thực hiện; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin, bài, tổ chức tọa đàm làm rõ những chủ trương, quyết sách lớn.

Đồng chí Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công theo dõi địa bàn, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, làm việc với cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết; không để những việc nhỏ tích tụ thành điểm nghẽn lớn, cản trở sự phát triển của thành phố.

Toàn Đảng bộ thành phố, các cấp, các ngành, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quyết tâm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy nhanh chóng đi vào cuộc sống, bảo đảm nhiệm vụ rõ ràng, sản phẩm cụ thể, kết quả thực chất, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.