Thành ủy Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan Đảng

Dự và chủ trì tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Bắc Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu tham dự tập huấn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan. Hội nghị có hơn 3.500 đại biểu tham dự.

Hội nghị nhằm triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày tập trung xử lý những điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng); Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) truyền đạt 3 chuyên đề, gồm: Chuyển đổi số trong cơ quan Đảng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết công việc; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Nội dung tập huấn tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong chuyển đổi số; hướng dẫn khai thác các nền tảng số dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xử lý công việc, nâng cao chất lượng tổng hợp, tham mưu. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và bí mật của Đảng, bí mật Nhà nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả hoạt động. Đây không đơn thuần là trang bị thiết bị, phần mềm hay đưa hồ sơ lên môi trường điện tử, mà trước hết phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc và quy trình xử lý công việc; tăng cường kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chính xác, đồng thời bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Thời gian qua, Thành ủy Bắc Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Tuy nhiên, yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực sự đổi mới tư duy, chuyển từ chú trọng hoàn thành đầu việc sáng tạo ra sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực chất.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với chức trách được giao.

Người đứng đầu phải phát huy vai trò nêu gương, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; chuyển từ tư duy xây dựng kế hoạch, báo cáo tiến độ sang quản trị theo mục tiêu, sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị vận dụng ngay kiến thức, kỹ năng được tập huấn vào giải quyết công việc; đẩy mạnh sử dụng nền tảng, phần mềm dùng chung, xử lý công việc trên môi trường số, khai thác hiệu quả dữ liệu và thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nâng cao kỹ năng số; phấn đấu tối thiểu 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng sử dụng các nền tảng, ứng dụng liên quan trong giải quyết công việc, được trang bị kỹ năng an toàn thông tin mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với công việc.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động tự học, tự nghiên cứu, khắc phục tâm lý ngại khó, ngại thay đổi. Tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng và sử dụng hiệu quả trợ lý ảo để rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng tham mưu.

Đặc biệt, phải chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, bí mật Nhà nước; tuyệt đối không đưa tài liệu, dữ liệu nội bộ lên các nền tảng, ứng dụng không được phép.

Đại úy Lê Hoài Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng (Bộ Công an) trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khắc phục những phần việc còn chậm; tập trung tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, phần mềm, dữ liệu, nhân lực và kỹ năng sử dụng công nghệ số. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí chuyển đổi số năm 2026, bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí.

Hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, cập nhật lên phần mềm trước 15/12/2026. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát và đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, bảo đảm tối thiểu 98% dữ liệu được xử lý trước 20/11/2026, đồng thời duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên.

Từ tháng 12/2026, triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng hoàn toàn trên môi trường điện tử; chú trọng việc nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị.