Thành tỷ phú nhờ mô hình 'tái sinh văn phòng' rồi cho thuê lại

Takateru Kawano là cựu nhân viên ngân hàng trước khi theo đuổi một ý tưởng thức thời biến ông trở thành tỷ phú.TKP chuyên tìm kiếm các không gian ít được sử dụng rồi biến thành phòng họp và cho thuê lại...

Thị trường văn phòng cho thuê của Tokyo đắt thứ 3 thế giới - Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, năm 2005, khi Takateru Kawano thành lập TKP Corp., hầu như chưa có ai khai thác sức mạnh của Internet trong lĩnh vực cho thuê văn phòng và địa điểm tổ chức sự kiện tại Nhật. TKP chuyên tìm thuê các không gian ít được sử dụng rồi biến thành phòng họp và cho thuê lại - mô hình mà ông Kawano gọi là "tái sinh không gian văn phòng".

Takateru Kawano - nhà sáng lập, chủ tịch của TKP - Ảnh: TKP.

Hiện nay, TKP vận hành hơn 1.900 phòng họp từ Nhật Bản cho tới Hồng Kông và New York, phục vụ khoảng 94.000 khách hàng doanh nghiệp. Công ty này có hơn 800 nhân viên.

Tài sản của ông Kawano đã tăng vọt lên 1 tỷ USD vào tháng 1/2018 khi cổ phiếu của TKP trên sàn chứng khoán Tokyo tăng 415% kể từ khi niêm yết lần đầu vào tháng 3 năm ngoái, theo Bloomberg Billionaires Index. Từ đó đến nay, cổ phiếu này đã giảm nhẹ, đưa tài sản của ông về mức khoảng 886 triệu USD.

Kawano, 45 tuổi, hiện nắm giữ 72% cổ phần của TKP, bao gồm cả sở hữu trực tiếp và thông qua công ty quản lý tài sản Riverfield Inc. TKP hiện có vốn hóa 130 tỷ Yên (1,23 tỷ USD), là công ty lớn thứ 6 trong nhóm chỉ số Tokyo Stock Exchange Mothers Index.

Tháng 1/2018, TKP công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm ngoái cho thấy đã đạt được mục tiêu lợi nhuận cả năm, nhà phân tích Yukio Suzuki của Belle Investment Research of Japan Inc cho biết. Doanh thu của công ty này trong 9 tháng đầu năm ngoái tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, lên 21,3 tỷ Yên.

Theo báo cáo vào tháng 11/2017 của hãng tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield, Tokyo có thị trường văn phòng cho thuê đắt thứ 3 thế giới. Chi phí để vận hành một văn phòng tại thành phố này là 18.111 USD/chỗ ngồi làm việc trong năm 2017. Đây chính là yếu tố giúp mô hình chia sẻ không gian văn phòng độc đáo của TKP "phất lên" nhanh chóng.

Ngọc Trang