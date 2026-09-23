Thành tựu vượt bậc sau 40 năm Đổi mới của Việt Nam

BẮC NINH - Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, từ nền kinh tế nghèo, thiếu lương thực vươn lên đứng thứ 32 thế giới về quy mô GDP. Hội nhập quốc tế sâu rộng, thành tựu giảm nghèo và phát triển con người đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Khởi đầu công cuộc Đổi mới năm 1986 trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, Việt Nam từng bước đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và giải phóng sức sản xuất. Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế và chủ động hội nhập quốc tế đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo đất nước.

Thành quả phát triển còn thể hiện ở sự cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ nghèo giảm mạnh, giáo dục, y tế và hệ thống kết cấu hạ tầng có nhiều tiến bộ. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766 năm 2023, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có mức phát triển con người cao.

Bên cạnh những thành tựu, nền kinh tế vẫn đứng trước yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực tự chủ. Việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực là những nhiệm vụ quan trọng trong chặng đường tiếp theo.

Nền tảng tích lũy qua 40 năm Đổi mới tạo điều kiện để Việt Nam chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao đời sống nhân dân, phát triển nhanh và bền vững, hướng tới trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.