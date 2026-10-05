Thanh Tùng tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông

Giao thông nông thôn có vai trò quan trọng trong kết nối dân cư, phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ðối với Thanh Tùng, việc đầu tư hạ tầng giao thông càng có ý nghĩa khi địa phương có hệ thống sông, kênh, rạch đan xen, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và nuôi thuỷ sản.

Hệ thống giao thông trên địa bàn xã từng bước được đầu tư, kết nối từ trung tâm xã đến các ấp và vùng sản xuất.

Chính quyền nỗ lực

Thời gian qua, hệ thống giao thông trên địa bàn xã từng bước được đầu tư, kết nối từ trung tâm xã đến các ấp và vùng sản xuất. Tuy nhiên, một số tuyến đường hẹp, nền đất yếu, dễ ngập vào mùa mưa; một số tuyến lộ bê tông đã xuống cấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá.

Từ thực tế đó, xã Thanh Tùng xác định phát triển giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo Ðề án xây dựng GTNT giai đoạn 2026-2030, xã dự kiến đầu tư 58 công trình, gồm 38 tuyến lộ dài hơn 84 km và 20 cầu, tổng kinh phí hơn 188,2 tỷ đồng. Riêng năm 2026, xã triển khai 7 tuyến lộ dài hơn 13,3 km và 6 cầu, kinh phí dự kiến hơn 44 tỷ đồng.

Ðịa phương xác định, việc đầu tư các công trình giao thông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn phục vụ vận chuyển vật tư, nông sản, kết nối các vùng sản xuất với trung tâm xã và địa phương lân cận, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, đặc thù địa bàn sản xuất nông nghiệp, nuôi thuỷ sản cũng đặt ra yêu cầu đầu tư giao thông gắn với phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Vì vậy, xã chú trọng nâng cấp nền đường, sửa chữa các cống vuông tôm, nhằm hạn chế ngập úng ảnh hưởng.

Ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án xã Thanh Tùng, cho biết, trong 13 công trình được giao làm chủ đầu tư, đến nay địa phương đã hoàn thành 10 công trình; 3 công trình còn lại đang tiếp tục triển khai, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Quá trình thực hiện bám sát yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư; đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền xã, các ấp, đơn vị thi công và người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Nhân dân đồng thuận, chung tay

Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, xã Thanh Tùng xác định, việc huy động sức dân là giải pháp quan trọng để phát triển GTNT. Người dân được vận động hiến đất, di dời cây cối, vật kiến trúc, các hình thức đóng góp phù hợp khác và cùng giám sát quá trình thực hiện công trình.

Lễ phát động thi đua, chung sức làm lộ đất đen, xây dựng lộ bê tông trên địa bàn xã Thanh Tùng.

Một trong những công trình đang được triển khai là tuyến lộ Xóm Dừa - Xóm Miên dài 6,2 km, qua ấp Tân Ðiền, được nâng cấp, mở rộng thêm 1,5 m, khi hoàn thành sẽ giúp kết nối xã Thanh Tùng với các địa phương lân cận, đồng thời thuận lợi hơn cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá.

Ông Mai Thanh Hào, Trưởng ấp Tân Ðiền, cho biết: "Trước khi triển khai, địa phương tổ chức họp dân, tuyên truyền về chủ trương mở rộng đường. Nhờ đó, người dân đồng thuận cao, tự nguyện hiến đất và phối hợp thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của mình".

Ðiển hình như gia đình ông Nguyễn Anh Chung, có hơn 40 m chiều dài phần đất trước nhà trong phạm vi mở rộng tuyến đường. Ông Chung chủ động dọn dẹp cây cối, tạo điều kiện để đơn vị thi công đắp nền đất đen, chuẩn bị xây dựng lộ bê tông.

"Tuyến đường được mở rộng sẽ giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn, nhất là khi vận chuyển hàng hoá. Vì lợi ích chung, gia đình sẵn sàng phối hợp với địa phương, mong tuyến lộ được thi công bảo đảm chất lượng và sử dụng lâu dài", ông Nguyễn Anh Chung chia sẻ.

Không chỉ tạo thuận lợi giải phóng mặt bằng, việc người dân trực tiếp tham gia còn nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Ông Lê Việt Khái, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: "Thực hiện phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", địa phương vận động người dân hiến đất, hỗ trợ kinh phí nâng cấp nền đường, sửa chữa cống vuông tôm để chống ngập... Ðối với các tuyến đảm bảo nền đất đen, xã sẽ vận động người dân đối ứng vốn đầu tư đường bê tông".

Thời gian tới, xã Thanh Tùng tiếp tục rà soát, ưu tiên đầu tư các tuyến đường có tính kết nối cao, phục vụ dân cư và vùng sản xuất tập trung; đồng thời huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Qua đó, từng bước hiện thực hoá mục tiêu hoàn thiện hệ thống GTNT giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.