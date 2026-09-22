Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sơn La (Vietcombank Sơn La), qua đó chỉ ra các ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế.

Theo kết luận thanh tra, Vietcombank Sơn La có các ưu điểm như Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động theo quy định nội bộ, trên cơ sở chỉ đạo của Vietcombank, quyết định trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được phân cấp, ủy quyền, thực hiện phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc, triển khai hoạt động kinh doanh bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao theo chỉ đạo của Vietcombank, thực hiện phân giao chỉ tiêu đến các phòng, cá nhân tại chi nhánh làm căn cứ triển khai thực hiện.

Thanh tra yêu cầu Vietcombank và chi nhánh Sơn La chấp hành đúng quy định pháp luật (nguồn ảnh minh họa: Vietcombank).

Chi nhánh chú trọng công tác quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện cơ bản nghiêm túc các quy định liên quan huy động vốn và cho vay.

Bên cạnh các ưu điểm, qua thanh tra còn phát hiện một số tồn tại, sai sót trong công tác quản trị, điều hành, hoạt động cấp tín dụng, công tác huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại quầy và việc triển khai giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026.

Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, sai sót là do đánh giá chủ quan của lãnh đạo Vietcombank Sơn La, do thực hiện công tác khách hàng, nghiên cứu và cách hiểu văn bản, tài liệu chưa rõ ràng.

Nguyên nhân khách quan do chi nhánh mới thành lập từ tháng 12/2021, nguồn nhân sự tại chỗ thiếu, một số khách hàng khi cung cấp hồ sơ chưa đầy đủ.

Cũng theo kết luận thanh tra, nguyên nhân khác dẫn đến tồn tại, sai sót tại Vietcombank Sơn la là việc giảm lãi suất trong bối cảnh chi phí vốn đầu vào, giá mua bán vốn nội bộ và áp lực cạnh tranh trên địa bàn vẫn ở mức cao. Việc áp dụng giảm lãi suất huy động, cho vay cần có độ trễ để đảm bảo kết quả kinh doanh chi nhánh.

Kết luận thanh tra xác định, trách nhiệm liên quan đến các tồn tại, sai sót tại Vietcombank Sơn La thuộc về Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên, lãnh đạo phòng nghiệp vụ trực tiếp thực hiện quy trình.

Kết luận thanh tra Vietcombank Sơn La.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 3 đưa ra 2 kiến nghị đối với Vietcombank, 16 kiến nghị và 1 khuyến nghị cảnh báo rủi ro đối với Vietcombank Sơn La.

Thanh tra NHNN Khu vực 3 yêu cầu Vietcombank (Hội sở) và Vietcombank Sơn La chấp hành đúng quy định pháp luật về chấn chỉnh, khắc phục sau thanh tra và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra NHNN Khu vực 3 theo quy định.