Thanh tra yêu cầu Trung tâm Y tế Quy Nhơn khắc phục sai phạm

Theo Thông báo số 152/TB-TTT ngày 2/11/2026 của Thanh tra tỉnh Gia Lai, qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định Trung tâm Y tế Quy Nhơn đã sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp để chi các hoạt động phúc lợi không đúng nguồn, với số tiền hơn 2,52 tỷ đồng. Đơn vị còn sử dụng nguồn cải cách tiền lương và quỹ bổ sung thu nhập để hoàn trả kinh phí phụ cấp ưu đãi theo nghề 20% đối với viên chức không trực tiếp làm chuyên môn, với tổng số tiền hơn 450,7 triệu đồng, không đúng quy định.

Trong hoạt động thu dịch vụ, Trung tâm kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 58,6 triệu đồng. Đơn vị cũng chưa xây dựng định mức thuốc, hóa chất, dịch truyền và vật tư y tế cho các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đáng chú ý, đối với một số vật tư tiêu hao như găng tay sạch, định mức sử dụng đã được tính trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng thực tế sử dụng thấp hơn định mức trong khi cơ quan Bảo hiểm xã hội vẫn thanh toán đầy đủ theo định mức chi phí đã tính trong giá dịch vụ.

Trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất và vật tư y tế, Trung tâm đề xuất số lượng một số mặt hàng cao hơn nhu cầu sử dụng thực tế, dẫn đến số lượng mua sắm, quyết toán giảm so với gói thầu được phê duyệt và hợp đồng đã ký. Phần lớn hợp đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ hoặc bị chấm dứt chưa được đơn vị và nhà cung cấp lập thủ tục thanh lý theo quy định.

Đối với mua sắm trang thiết bị y tế, hồ sơ một số hàng hóa thuộc gói thầu mua sắm khớp háng và dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối năm 2025 chưa thể hiện đầy đủ thông tin về ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất. Một số vật tư, hóa chất xét nghiệm có thời gian sử dụng còn lại ngắn hơn yêu cầu tối thiểu 3 tháng theo hợp đồng. Đơn vị còn nhập một máy xét nghiệm miễn dịch có công suất bộ lưu điện thực tế 1,8 KW, lớn hơn công suất theo hồ sơ trúng thầu; hai máy phân tích huyết học có thiết bị đi kèm nhưng được sử dụng vào mục đích khác, gồm một máy tính và hai máy in.

Thanh tra tỉnh xác định, trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm trên thuộc Ban lãnh đạo cùng các tập thể, cá nhân có liên quan trong giai đoạn 2021-2025.

Để khắc phục, Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy định pháp luật. Trung tâm phải ban hành định mức sử dụng thuốc, hóa chất, dịch truyền, vật tư y tế cho từng dịch vụ kỹ thuật; tăng cường kiểm soát việc dự trù, cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán nhằm tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đơn vị được yêu cầu chấm dứt tình trạng chi phúc lợi vượt quá số kinh phí hiện có, trích hoàn trả hơn 2,52 tỷ đồng đã chi từ nguồn hoạt động sự nghiệp cho các hoạt động phúc lợi; thu và nộp hơn 58,6 triệu đồng tiền thuế kê khai thiếu vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện hạch toán, điều chỉnh hơn 450,7 triệu đồng sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương và quỹ bổ sung thu nhập không đúng quy định.

Đối với Sở Y tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và chỉ đạo Trung tâm Y tế Quy Nhơn nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Ngày 22/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có ý kiến chỉ đạo tại Quyết định số 4521/QĐ-UBND về xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn.