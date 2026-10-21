Thanh tra xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm về chứng khoán

Công ty cổ phần Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng

Cụ thể, ngày 19/10, Thanh tra UBCKNN đã ban hành quyết định số 619/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP thực phẩm G.C có địa chỉ hoạt động tại khu công nghiệp Hố Nai, phường Hố Nai, TP Đồng Nai.

Trang mạng xã hội của Công ty CP thực phẩm G.C.

Tổng số tiền Công ty CP thực phẩm G.C bị xử phạt lên đến 425 triệu đồng, do doanh nghiệp này bị xác định đã thực hiện một loạt các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, công bố thông tin sai lệch (bị phạt 175 triệu đồng): Công ty công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý II/2026 so với BCTC bán niên năm 2026 đã soát xét; cũng như giữa BCTC Quý IV/2025 so với BCTC năm 2025 được kiểm toán. Đơn cử, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 tại BCTC Quý IV/2025 tự công bố là hơn 98,5 tỷ đồng, nhưng theo BCTC kiểm toán thực tế chỉ còn hơn 36,2 tỷ đồng.

Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (phạt tiền 92,5 triệu đồng): Doanh nghiệp chậm công bố thông tin nhiều tài liệu quan trọng từ 15 ngày trở lên so với quy định (như giải trình biến động lợi nhuận kỳ soát xét bán niên 2026, các hợp đồng cho vay hạn mức hàng chục tỷ đồng với ngân hàng, nghị quyết thoái vốn công ty con) và chậm dưới 15 ngày đối với danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Không báo cáo thông tin theo quy định (phạt tiền 92,5 triệu đồng): Công ty không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.

Công bố thông tin không đầy đủ nội dung (Phạt tiền 65 triệu đồng): Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2025 của đơn vị này không đầy đủ nội dung theo mẫu quy định.

Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt hơn 162 triệu đồng

Tiếp đó, vào ngày 20/10, Thanh tra UBCKNN đã ra Quyết định số 625/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (trụ sở tại số 19-21-23 Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) với tổng số tiền phạt 162,5 triệu đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt 162,5 triệu đồng.

Thanh tra UBCKNN xác định doanh nghiệp này có các hành vi vi phạm, gồm: Chậm công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024 và bản công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (bị phạt 85 triệu đồng). Chậm báo cáo UBCKNN từ 15 ngày trở lên về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (bị phạt 77,5 triệu đồng).

Tổng công ty Tín Nghĩa bị phạt vì chậm công bố thông tin

Cũng trong ngày 20/10, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (địa chỉ: số 96 Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai).

Tổng công ty Tín Nghĩa bị phạt tiền 92,5 triệu đồng.

Theo đó, Tổng công ty Tín Nghĩa bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu như BCTC bán niên đã soát xét (riêng và hợp nhất) năm 2024, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chậm dưới 15 ngày) và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chậm từ 15 ngày trở lên).

Các quyết định xử phạt trên của Thanh tra UBCKNN đều có hiệu lực kể từ ngày ký, thể hiện sự kiên quyết trong việc siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.