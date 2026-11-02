Thanh tra Vietnam Post về quản lý vốn và tài sản

Ngày 2/11 tại Hà Nội, tại hội nghị công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, ông Nguyễn Đức Cường - Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực khoa học và công nghệ (Cục XII) đã công bố Quyết định số 991/QĐ-TTCP ngày 29/10/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quyết định, đối tượng thanh tra gồm Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, một số đơn vị hạch toán phụ thuộc và một số công ty con thuộc Tổng công ty.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

Thanh tra Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) về công tác quản lý vốn và tài sản giai đoạn 2021 - 2025.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2025. Trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long thống nhất với nội dung, kế hoạch thanh tra; đồng thời đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Đoàn thanh tra chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót để Bộ và Tổng công ty kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý vốn và tài sản nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.

Do đó, việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong việc đánh giá công tác bảo toàn, phát triển vốn; quản lý nợ phải thu, nợ phải trả; đầu tư tài chính và đầu tư các dự án, trong đó có những dự án công nghệ thông tin.

Theo Phó Tổng Thanh tra, thông qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ sẽ đánh giá đầy đủ thực trạng quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập, góp phần phòng ngừa sai phạm và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra bám sát quyết định và kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty, thường xuyên báo cáo tiến độ và kịp thời báo cáo người ra quyết định thanh tra những vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quán triệt, chấp hành nghiêm quyết định thanh tra; bố trí lãnh đạo và cán bộ đầu mối phối hợp thường xuyên với Đoàn thanh tra. Các đơn vị cần chuẩn bị báo cáo theo đề cương, biểu mẫu, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực hồ sơ, tài liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp.

Đồng thời, Tổng công ty cần duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ bưu chính công ích, không để việc thanh tra làm gián đoạn hoạt động thường xuyên; chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quan tâm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi Đoàn thanh tra có yêu cầu; chỉ đạo Tổng công ty thực hiện nghiêm việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện để cuộc thanh tra đạt kết quả.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) được thành lập năm 2007 trên cơ sở Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, thuộc Tập đoàn VNPT. Năm 2012, doanh nghiệp được chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) và đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Hiện Vietnam Post có vốn điều lệ 8.122 tỷ đồng, hơn 54.000 nhân sự trên toàn mạng lưới, với 59 đơn vị hạch toán phụ thuộc và các công ty con. Lĩnh vực kinh doanh chính gồm bưu chính, chuyển phát, phát hành báo chí, logistics, dịch vụ tài chính bưu chính, thanh toán, viễn thông, công nghệ thông tin và thương mại điện tử.