Thanh tra việc giảm lãi suất tại các ngân hàng ngay trong tháng 11

Ngân hàng Nhà nước thanh tra việc giảm lãi suất ngay trong tháng 11.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các chi nhánh khu vực tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giảm lãi suất tại một số tổ chức tín dụng, triển khai ngay trong tháng 11 này để kịp thời báo cáo Thủ tướng.

Từ nay đến cuối năm, đối với các tổ chức tín dụng không tuân thủ chỉ đạo về lãi suất hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường, ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật, NHNN sẽ xem xét áp dụng các biện pháp như: xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong thời gian còn lại của năm nay và giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp năm sau; yêu cầu thực hiện một hoặc một số tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn mức quy định.

Trước đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh; giảm lãi suất cho vay khách hàng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Nguồn: https://vtv.vn/thanh-tra-viec-giam-lai-suat-tai-cac-ngan-hang-ngay-trong-thang-11-100261113223637715.htm