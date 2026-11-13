Thanh tra việc giảm lãi suất tại các ngân hàng ngay trong tháng 11

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi Công văn số 10488/NHNN-TTNH gửi các NHNN Chi nhánh Khu vực về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất.

Văn bản nêu rõ, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 532/TB-VPCP ngày 17/10/2026, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, NHNN yêu cầu các chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có, kết quả theo dõi, quản lý, giám sát và tình hình thực tế về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng (TCTD) để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng. Trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, các đơn vị phải kịp thời nhận diện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định pháp luật.

Thời gian triển khai ngay trong tháng 11/2026.

Trước đó, ngày 18/10/2026, NHNN ban hành Văn bản số 9608/NHNN-CSTT về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các TCTD. Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời tập trung giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và không cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.

Đến ngày 21/10/2026, NHNN tiếp tục ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống và trên tất cả các kênh bán hàng, triển khai quyết liệt việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay.

Các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức lãi suất của chính ngân hàng.

NHNN đồng thời phát đi thông điệp cứng rắn khi khẳng định sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất.