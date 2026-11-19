Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai 108 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong danh sách các cuộc thanh tra chính thức, nhiều doanh nghiệp nhà nước và đơn vị thành viên được đưa vào kế hoạch với các nội dung liên quan đến quản lý vốn, tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các quy định pháp luật.

Thanh tra UDIC, Vinafood và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong năm 2027.

Cụ thể, tại Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC), thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra. Cuộc thanh tra do Cục I thực hiện, dự kiến triển khai trong quý 2/2027, với thời hạn 45 ngày.

Đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và một số doanh nghiệp thành viên, nội dung thanh tra tập trung vào công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống kho, nhà xưởng, cơ sở nhà, đất và tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đây là nội dung đáng chú ý khi các doanh nghiệp có hệ thống cơ sở vật chất, kho bãi và quỹ đất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc quản lý, khai thác hiệu quả những tài sản này có ý nghĩa quan trọng trong bảo toàn nguồn lực nhà nước và hạn chế tình trạng sử dụng kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí.

Thời kỳ thanh tra tại hai tổng công ty và các đơn vị thành viên được xác định từ năm 2021 đến năm 2026. Cuộc thanh tra do Cục IV chủ trì, dự kiến thực hiện trong quý 2/2027, thời hạn 45 ngày.

Một doanh nghiệp khác cũng nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2027 là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo quyết định, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại tập đoàn này. Thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026.

Cuộc thanh tra do Cục VI thực hiện, dự kiến triển khai trong quý 3 và quý 4/2027, với thời hạn 45 ngày.

Theo kế hoạch, các cuộc thanh tra nhằm xem xét việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước tại các đơn vị; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và kiến nghị xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Quyết định số 1032/QĐ-TTCP có hiệu lực kể từ ngày ký 12/11/2026.