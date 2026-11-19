Sáng 19/11, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn làm việc với UBND TP. Hải Phòng.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở, ngành làm việc với Đoàn công tác.

Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra trên địa bàn thành phố; việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác chuyển đổi số trong ngành Thanh tra.

Trong 10 tháng năm 2026, Thanh tra TP. Hải Phòng phát hiện sai phạm hơn 14,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách khoảng 8,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo, từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, Thanh tra thành phố triển khai 58 cuộc thanh tra hành chính (4 cuộc chuyển từ kỳ trước và 54 cuộc trong kỳ), ban hành 39 kết luận thanh tra đối với 186 đơn vị. Qua đó, Thanh tra thành phố phát hiện sai phạm hơn 14,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước khoảng 8,5 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế gần 5,8 tỷ đồng.

Về thực hiện kết luận thanh tra, toàn thành phố có 2.606 kết luận, đã hoàn thành 2.482 kết luận. Trong đó, có 13 kết luận của Thanh tra Chính phủ, đã hoàn thành 3 kết luận; 2.593 kết luận thuộc trách nhiệm theo dõi, đôn đốc của địa phương, đã hoàn thành 2.479.

Về kiến nghị, toàn thành phố có 12.788 kiến nghị, đã hoàn thành 11.758 kiến nghị, còn 1.030 kiến nghị đang thực hiện.

Trong công tác tiếp công dân, toàn thành phố ghi nhận 12.694 lượt với 16.004 công dân, liên quan 11.799 vụ việc và 226 đoàn đông người. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã xử lý đơn tiếp nhận đạt 99,18%; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 80,27% và đạt 89,58% các vụ việc tố cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và những tồn tại, hạn chế được chỉ ra; khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, , địa phương liên quan rà soát, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng cho biết địa phương sẽ chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đánh giá cao sự quyết liệt của thành phố và những kết quả bước đầu trong công tác giải quyết các vụ việc, thực hiện kết luận thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đánh giá cao tinh thần cầu thị, quyết liệt của thành phố và những kết quả bước đầu trong công tác giải quyết các vụ việc, thực hiện kết luận thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện thanh tra năm 2027, trong đó xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nội dung bức xúc trong dư luận xã hội, vụ việc có nguy cơ dẫn đến sai phạm lớn để tập trung tháo gỡ; nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm.

Thành phố cần xây dựng phương án cụ thể, tập trung xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra, kiến nghị chưa hoàn thành. Cơ quan thanh tra tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan...