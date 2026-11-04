Thanh tra tỉnh quyết định thu hồi số tiền vi phạm 288,527 triệu đồng

Cụ thể, trong năm 2024-2025, Trung tâm đã ký hợp đồng cho thuê văn phòng trực tiếp với 5 tổ chức, dự án thời gian ổn định 12 tháng liên tục/năm với tổng số tiền hơn 2,636 tỉ đồng. Thời gian cho thuê này dài hơn so với thời gian quy định tại Điều 46, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Điều 1, Nghị định số 114/2024/NĐ-CP và Điều 54, Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cho thuê trực tiếp. Theo các quy định thời gian cho thuê trực tiếp áp dụng trong trường hợp cho thuê tài sản trong thời gian tối đa dưới 30 ngày/1 lần thuê hoặc có giá trị gói thuê dưới 50 triệu đồng/1 lần thuê.

Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị ký hợp đồng cho thuê văn phòng trực tiếp với 5 tổ chức, dự án không đúng quy định về thời gian cho thuê trực tiếp - Ảnh: B.T

Trung tâm sử dụng cơ sở Trường Trẻ em khuyết tật vào mục đích kinh doanh, cho thuê khi cho tổ chức Medipeace thuê trong năm 2024-2025 với số tiền 241,164 triệu đồng. Việc này thực hiện không đúng với Quyết định số 2017/QĐ-UBND, ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh và quy định tại Điều 57, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào việc cho thuê nói trên, Trung tâm chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính tối thiểu 2% doanh thu từ việc kinh doanh cho thuê tài sản theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 114/2024/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 47,363 triệu đồng.

Trách nhiệm để xảy ra các vi phạm trên thuộc về Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị giai đoạn 2024-2025 và kế toán tham mưu trực tiếp cho Phó Giám đốc trong việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và ngân sách của đơn vị.

Từ kết luận trên, về xử lý hành chính, Thanh tra tỉnh yêu cầu Trung tâm rà soát, điều chỉnh thời hạn và nội dung các hợp đồng cho thuê văn phòng bảo đảm theo quy định pháp luật. Rà soát lại toàn bộ hồ sơ quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công tại đơn vị. Trên cơ sở đó sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh theo đúng quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm, tồn tại, hạn chế đã được kết luận.

Qua quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh phát hiện trên tài khoản 1351 từ năm 2020 của Trung tâm tồn số tiền 157,551 triệu đồng. Và đã yêu cầu Trung tâm lập phương án xử lý, sử dụng nguồn kinh phí tồn này trình Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn xử lý, sử dụng đúng mục đích nhằm tránh để nguồn kinh phí tồn động kéo dài.

Thanh tra tỉnh ra quyết định thu hồi tổng số tiền vi phạm 288,527 triệu đồng tại Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị - Ảnh: B.T

Về kinh tế, Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi số tiền 241,164 triệu đồng đối với việc sử dụng cơ sở Trường Trẻ em khuyết tật vào mục đích cho thuê chưa đúng với quyết định của UBND tỉnh và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Thu hồi số tiền 47,363 triệu đồng đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước 2% doanh thu từ việc cho thuê tài sản vào mục đích kinh doanh. Theo Quyết định số 553/QĐ-TTr, ngày 15/10/2026 Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Trung tâm nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh 2 khoản tiền thu hồi trên với tổng số tiền thu hồi 288,527 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Ngoại vụ tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và kiểm tra đối với Trung tâm trong quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài chính và thực hiện cơ chế tự chủ. Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức kiểm điểm và quyết định xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan đến kết luận thanh tra. Cùng đó, kiến nghị Sở Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh cho thuê trên địa bàn tỉnh nói chung và tại Trung tâm để hướng dẫn, xử lý bảo đảm theo quy định của pháp luật.