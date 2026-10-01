Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị thu hồi 450 triệu đồng chi sai tại 8 trường phổ thông

Tiền chi sai chủ yếu ở khoản chi dạy thêm giờ

Ngày 1/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về chương trình giáo dục phổ thông; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra tại 8 trường gồm: THPT Hoài Ân, THPT Xuân Diệu, THPT Nguyễn Trãi, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Trưng Vương, THPT số 2 Nguyễn Huệ, Phổ thông Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Gia Lai và Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão.

Kết quả thanh tra chỉ ra, từ năm 2021 đến năm 2024, một số trường đã chi sai 3 nhóm chế độ cho giáo viên. Khoản chi sai nhiều nhất là tiền lương dạy thêm giờ với số tiền hơn 387 triệu đồng, chiếm hơn 86% tổng số tiền mà thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi.

Thanh tra tỉnh Gia Lai thanh tra tại 8 trường THPT, phát hiện các trường này chi sai hơn 450 triệu đồng.

Tiếp đến là khoản tiền bồi dưỡng tiết giảng thực hành môn Giáo dục thể chất (hơn 34,9 triệu đồng) và bồi dưỡng giờ giảng môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (hơn 27,8 triệu đồng). Thanh tra tỉnh yêu cầu các trường nộp lại toàn bộ số tiền hơn 450 triệu đồng nói trên.

Cùng với đó, đoàn thanh tra chỉ ra nhiều bất cập trong tổ chức dạy học tại các trường nói trên. Chẳng hạn, một số trường phân công chuyên môn có một số giáo viên thừa giờ và việc thanh toán thừa giờ chưa đảm bảo quy định; giáo viên một số trường ra đề không có cam kết về tính khách quan, tính bảo mật, tính chính xác của đề kiểm tra; đánh giá định kỳ bằng hình thức bài kiểm tra thực hành nhưng không có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá; tổ chức in sao đề kiểm tra bên ngoài nhà trường không đảm bảo tính bảo mật; không quy định hình thức rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè đối với học sinh; hồ sơ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè của học sinh không đủ thủ tục theo quy định.

Nhiều bất cập trong quản lý tài sản công

Đối với quản lý tài sản công, Đoàn thanh tra phát hiện ra nhiều bất cập. Một số trường thiếu phòng học và phòng học bộ môn; diện tích phòng học không đảm bảo mức diện tích tối thiểu; thư viện chưa đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; thiếu nhân viên thiết bị; thiếu giáo viên. Đoàn thanh tra cũng chỉ rõ những chi tiết cụ thể như bàn ghế học sinh sai quy cách, hư hỏng nhưng chưa sửa chữa, thay thế; tường rào bị đổ nhưng chưa được khắc phục.

Ngược lại ở một số trường lại có tình trạng thiết bị, vật tư dạy học không sử dụng, phát sinh chi phí bảo quản; hóa chất được cấp không sử dụng, để lâu hết hạn sử dụng, phát sinh chi phí bảo quản, đến năm 2025 tiến hành thanh lý làm phát sinh chi phí thanh lý hủy; phòng công vụ không sử dụng nhưng phát sinh chi phí sửa chữa, bảo quản; tài sản cố định, máy móc, thiết bị, máy vi tính hư hỏng không sửa chữa được, sách và thiết bị không còn phù hợp với nội dung giáo dục nhưng không lập hồ sơ đề nghị thu hồi, thanh lý.

Nhiều bất cập trong quản lý tài sản công ở các trường đã được Thanh tra chỉ ra và yêu cầu khắc phục.

Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận rằng, nguyên nhân trước hết là do hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công chưa chặt chẽ. Trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực và các tập thể, cá nhân của các trường qua các thời kỳ có liên quan. Sở GD&ĐT cũng có phần trách nhiệm vì kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc các trường chưa thường xuyên và chưa hiệu quả.

Thanh tra tỉnh kiến nghị các trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, khắc phục tồn tại, tăng cường kiểm tra nội bộ, rà soát để thanh lý hoặc chuyển giao tài sản, thiết bị, hóa chất không còn nhu cầu sử dụng. Yêu cầu các trường tham mưu để Sở GD&ĐT đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và bố trí nhân sự, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho Thanh tra tỉnh và Sở.

Về phía Sở GD&ĐT, Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở chỉ đạo các trường kiểm điểm, tăng cường hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc thực hiện kết luận.