Thanh tra tỉnh đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân về xử phạt vi phạm hành chính

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân Đỗ Thị Thu.

Nội dung khiếu nại liên quan đến Quyết định số 735/QĐ-XPHC ngày 7/5/2026 của Chủ tịch UBND phường Quan Triều về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Thu về hành vi tự ý đào đất, san lấp mặt bằng trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ với diện tích 55,5m² và hành vi liên quan đến việc chiếm 24,5m² đất do Nhà nước quản lý.

Không đồng ý với quyết định xử phạt, bà Thu đã gửi đơn khiếu nại. Ngày 7/7/2026, Chủ tịch UBND phường Quan Triều ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, không chấp nhận nội dung khiếu nại và giữ nguyên quyết định xử phạt. Sau đó, bà Thu tiếp tục khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Đỗ Thị Thu nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, tại buổi đối thoại, đại diện Thanh tra tỉnh trình bày kết quả xác minh trên cơ sở đối chiếu hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ, các quyết định thu hồi đất, hồ sơ địa chính và kết quả đo đạc hiện trạng.

Theo đó, diện tích 55,5m² bà Thu sử dụng nằm trên tuyến đường dân sinh nối từ Quốc lộ 3 vào khu vực dân cư, thuộc phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ. Đối với diện tích 24,5m² tại các thửa đất số 112, 173 và 174, hồ sơ xác minh xác định đây là diện tích đất do Nhà nước quản lý.

Đại diện UBND phường Quan Triều phát biểu tại buổi đối thoại.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Thanh tra tỉnh kết luận việc giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND phường Quan Triều bảo đảm đúng trình tự, thủ tục; các nội dung khiếu nại của bà Đỗ Thị Thu không có cơ sở để chấp nhận.

Đại diện các cơ quan liên quan và UBND phường Quan Triều cũng đã làm rõ thêm về quá trình quản lý đất đai tại khu vực, việc lập hồ sơ xử lý vi phạm và căn cứ ban hành quyết định xử phạt, đồng thời cơ bản nhất trí với kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh.

Đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại.

Tuy nhiên, bà Thu không nhất trí với kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh cũng như các ý kiến tại buổi đối thoại. Bà cho rằng, việc chính quyền địa phương xác định bà lấn chiếm, sử dụng đất công và ra quyết định xử phạt hành chính là chưa đủ căn cứ. Bà đề nghị tiếp tục thanh tra, xác minh lại về nguồn gốc, chủ thể quản lý đất và những vấn đề liên quan khác để làm cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại.