Thanh tra tỉnh đẩy mạnh ứng dụng kỹ năng số và AI

Từ yêu cầu cấp thiết

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hoài Nam cho biết: Trước yêu cầu đổi mới chưa từng có khi bộ máy tinh gọn hơn, địa bàn quản lý rộng hơn và khối lượng công việc ngày càng lớn, kỷ luật, kỷ cương và chất lượng chuyên môn phải luôn được giữ vững, không ngừng nâng cao. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, không còn cấp huyện.

Cùng với đó, Luật Thanh tra 2025 đã tinh gọn các đầu mối trung gian, dồn toàn bộ khối lượng công việc trên một địa bàn rộng gấp đôi về đầu mối duy nhất là Thanh tra tỉnh. Trong khi biên chế không tăng thêm. Nếu tiếp tục duy trì cách thức quản lý truyền thống bằng sổ sách và tệp tài liệu phân tán, nguy cơ quá tải công việc là khó tránh khỏi.

Thanh tra tỉnh với yêu cầu đổi mới bộ máy tinh gọn hơn, khối lượng công việc ngày càng lớn, nhưng kỷ luật, kỷ cương và chất lượng chuyên môn phải không ngừng nâng cao - Ảnh: B.T

Từ thực tế đó, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đơn vị cần đẩy mạnh việc sử dụng kỹ năng số và ứng dụng AI phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, việc này góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) là đột phá quan trọng hàng đầu; đồng thời đáp ứng mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức đến hết năm 2026.

Đến việc trang bị kỹ năng số

Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Hoàng Sơn Hùng cho biết: Bám sát khung kỹ năng số cơ bản theo Quyết định số 757/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng số phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh vào đầu tháng 9/2026 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng AI vào công tác thanh tra.

100% cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra tỉnh đều đã được tập huấn sử dụng kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Ảnh: B.T

Lớp tập huấn gồm 4 chuyên đề cốt lõi: CĐS trong quản lý nhà nước; khai thác dữ liệu và ứng dụng AI trong công việc; an toàn, an ninh mạng trên môi trường số và giải quyết vấn đề nhờ ứng dụng công nghệ số. Cùng đó, các chuyên đề tập trung trang bị những kỹ năng thiết thực phục vụ công việc chuyên môn của cơ quan, như: Sử dụng nền tảng số, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng chính quyền số và ứng dụng AI trong công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư.

Qua đó, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh được trang bị kiến thức, kỹ năng từ chiến lược CĐS trong quản lý nhà nước, phương pháp khai thác dữ liệu và ứng dụng AI, đến kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin số cũng như cách thức nhận diện, xử lý các sự cố kỹ thuật thông thường trong quá trình tác nghiệp hằng ngày.

Việc nâng cao kỹ năng số cho toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ vào thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, việc này góp phần phát huy tính chủ động, tự học, tự nghiên cứu của mỗi cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu CĐS trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cũng như thực hiện hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh về CĐS.

Tạo chuyển biến thực chất

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hoài Nam khẳng định: Việc trang bị kỹ năng số cho cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh không dừng lại ở hình thức hay phong trào, mà được xác định là nhiệm vụ chính trị gắn liền với trách nhiệm công vụ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ và của cả cơ quan. Mục tiêu là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng AI vào các lĩnh vực công tác như thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là học đi đôi với hành, chuyển từ việc “biết công nghệ” sang “làm chủ công nghệ”.

Văn phòng Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện việc mỗi cán bộ, công chức sử dụng ít nhất một công cụ AI vào công việc thường xuyên - Ảnh: B.T

Vì vậy, Thanh tra tỉnh quán triệt mỗi cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao kỹ năng số, biến kiến thức thành hành động thực tế ngay trong công việc hằng ngày. Tuyệt đối tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phụ thuộc vào việc được tập huấn hay đào tạo tiếp theo; 100% cán bộ, công chức, viên chức phải có kiến thức, kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số.

Để đạt được hiệu quả thiết thực và an toàn, Thanh tra tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, công chức phải đưa ít nhất một công cụ AI vào công việc thường xuyên nhằm hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tóm tắt nội dung đơn thư hay soạn thảo báo cáo, công văn. Song song với đó, nguyên tắc bảo mật và an toàn dữ liệu phải được đặt lên hàng đầu.

Văn phòng Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện việc mỗi cán bộ, công chức sử dụng ít nhất một công cụ AI vào công việc thường xuyên - Ảnh: B.T

Toàn thể cán bộ, công chức chỉ được sử dụng các công cụ đã qua phê duyệt, tuyệt đối không đưa thông tin định danh của công dân hoặc tài liệu nhạy cảm của đối tượng thanh tra lên các nền tảng AI công cộng, tuân thủ chặt chẽ Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, yêu cầu kiểm chứng chéo được nhấn mạnh như một nguyên tắc bất di bất dịch. AI chỉ đóng vai trò trợ lý hỗ trợ và gợi ý. Mọi dữ liệu, điều khoản pháp lý trích dẫn đều phải được đối chiếu cẩn trọng với hệ thống văn bản gốc trước khi đưa vào hồ sơ, báo cáo chính thức, bởi cán bộ thụ lý luôn là người chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất trước pháp luật. Trong tiến trình này, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có trách nhiệm nêu gương đi đầu, trực tiếp sử dụng thành thạo để theo dõi và hướng dẫn cấp dưới thay vì giao khoán cho bộ phận chuyên trách.

"Công nghệ số và AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn con người mới là yếu tố quyết định việc công cụ đó có phát huy hiệu quả hay không. Công nghệ và AI là công cụ đột phá, nhưng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của mỗi cán bộ mới là yếu tố giữ vai trò quyết định, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng ngành Thanh tra tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại", Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hoài Nam khẳng định.

Nhằm bảo đảm việc thực hiện đi vào thực chất, Chánh Thanh tra tỉnh đã giao Văn phòng theo dõi, định kỳ sơ kết việc ứng dụng công nghệ của các phòng nghiệp vụ. Đồng thời, đưa kết quả ứng dụng kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng hằng năm của tập thể, cá nhân.