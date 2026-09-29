Thanh tra tỉnh An Giang đề nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều cá nhân trong giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt, Gò Quao - Vĩnh Thuận. Ảnh: CÔNG NINH

Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt, Gò Quao - Vĩnh Thuận đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các tổ chức liên quan.

Lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường chưa đúng quy định

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt, Gò Quao - Vĩnh Thuận là dự án trọng điểm góp phần cơ bản nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh; từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông, vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu (nay là tỉnh An Giang và Cà Mau).

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 17/3/2023, có tổng chiều dài khoảng 51,94km, trong đó đoạn qua tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) dài khoảng 45,34km, đoạn qua tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) dài khoảng 6,6km. Trên địa bàn tỉnh, tuyến đường đi qua địa phận thuộc các huyện cũ Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao và Vĩnh Thuận (nay là các xã Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Tuy, Vĩnh Phong).

Đến nay, việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án được khẩn trương thực hiện theo tiến độ. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư còn một số hạn chế, khó khăn nhất định, theo từng thời điểm; chưa thực hiện chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 13 trường hợp có đất được thu hồi.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường chưa đúng quy định, cụ thể đối với 4 trường hợp thỏa thuận nhận chuyển nhượng bằng giấy tay của hộ, cá nhân khác đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện tách thửa; 12 trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất; 19 trường hợp chưa xác định chủ sử dụng đất. Đối với nhà mồ của một hộ dân, việc xác định cấp nhà, áp giá bồi thường chênh lệch cao hơn quy định.

Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho 43 trường hợp chưa đảm bảo theo quy định. Lập, thẩm định, phê duyệt phương án bố trí và giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 2 trường hợp chưa đúng quy định; chưa nộp ngân sách nhà nước tiền thu được từ lãi phát sinh khi gửi kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào các ngân hàng; thực hiện trích tỷ lệ % trên kinh phí bồi thường tăng thêm chưa đúng quy định. Hạch toán thiếu doanh thu, chưa kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Phòng Kinh tế các xã Gò Quao, Vĩnh Phong chưa bàn giao kinh phí trích 17% tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là thực hiện chưa đúng quy định.

Kiểm điểm nhiều cá nhân

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Nội vụ căn cứ quy định pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật liên quan theo thẩm quyền tiến hành kiểm điểm trách nhiệm 2 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 cá nhân là lãnh đạo phụ trách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh có những tồn tại, hạn chế liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ quy định pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật liên quan theo thẩm quyền tiến hành kiểm điểm trách nhiệm 1 cá nhân là lãnh đạo phụ trách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh; chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường rà soát, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các phòng chuyên môn; các chuyên viên trực tiếp phụ trách công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án theo quy định; tự rút kinh nghiệm đối với 2 cá nhân có những tồn tại, hạn chế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Tuy, Vĩnh Phong căn cứ thẩm quyền và các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân tham gia hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các huyện Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Thuận; lãnh đạo các phòng chuyên môn và các xã trước sáp nhập; cùng các chuyên viên trực tiếp phụ trách công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án theo quy định.

Các cá nhân bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm gồm các ông Lê Văn Mến, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trang Hồng Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư giai đoạn từ năm 2024 đến ngày 30/6/2025, từ ngày 1/7/2025 là Chủ tịch UBND xã Gò Quao; Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh.

Về kinh tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 187,8 triệu đồng; thu hồi nộp trả nguồn kinh phí dự án tổng số tiền hơn 972 triệu đồng. Hạch toán bổ sung doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định số tiền trên 164 triệu đồng. Giao UBND xã Gò Quao, Vĩnh Phong chỉ đạo Phòng Kinh tế bàn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiền tạm ứng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường với số tiền hơn 630,5 triệu đồng.