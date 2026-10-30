Thanh tra Thép Miền Nam và 4 doanh nghiệp

Theo Quyết định số 981/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, 5 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra gồm: Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL; Công ty Cổ phần Thép POSCO YAMATO VINA; Công ty TNHH Thép Vina Kyoei; Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 và Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam. Ngoài ra, đối tượng thanh tra còn có các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất. Đoàn thanh tra cũng kiểm tra việc thực hiện các quy định trong giấy phép môi trường đối với hoạt động thu gom, xử lý nước thải và khí thải.

Thanh tra 5 doanh nghiệp thép gồm Thép Miền Nam, POSCO YAMATO VINA, Vina Kyoei, Pomina 2 và Tung Ho Việt Nam (Ảnh minh họa).

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/10/2026. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định.

Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên, do ông Đinh Đăng Lập, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII), làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Cục trưởng Cục VIII Lê Vũ Tuấn Anh cho biết, cuộc thanh tra được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2490/VPCP-NN ngày 9/6/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo ông Tuấn Anh, cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó giúp người đứng đầu doanh nghiệp nhận diện rõ thực trạng thực hiện các quy định pháp luật tại đơn vị.

Bên cạnh đó, quá trình thanh tra sẽ xem xét, đánh giá những bất cập, vướng mắc trong các quy định pháp luật về môi trường, phục vụ công tác quản lý nhà nước. Cục trưởng Cục VIII đề nghị các doanh nghiệp kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đoàn thanh tra ghi nhận, xem xét. Đối với những nội dung được xác định có bất cập, cần thiết phải điều chỉnh, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Đối với đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục VIII yêu cầu thực hiện đúng phạm vi, nội dung và thời hạn theo quyết định, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; bảo đảm tính trung thực, chính xác, khách quan trong quá trình thu thập, đánh giá tài liệu, số liệu và đưa ra nhận định, nhận xét.

Trưởng đoàn và các thành viên phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không được có hành vi vòi vĩnh, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân liên quan; không cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Đối với 5 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra và các đơn vị liên quan, Cục trưởng Cục VIII đề nghị cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra; cử người có trách nhiệm, nắm vững nội dung công việc để phối hợp thường xuyên, tham gia các hoạt động kiểm tra thực tế tại hiện trường và bổ sung tài liệu khi được yêu cầu.

Lãnh đạo các doanh nghiệp cũng được đề nghị kịp thời chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Những hành vi gây khó khăn, vòi vĩnh, nhũng nhiễu hoặc vi phạm pháp luật của thành viên đoàn thanh tra cần được phản ánh đến người ra quyết định thanh tra, đoàn giám sát và Cục trưởng Cục VIII để xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với đoàn giám sát, yêu cầu đặt ra là thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời tiếp nhận, báo cáo các phản ánh, kiến nghị của đối tượng thanh tra và đề xuất xử lý theo quy định.

Cục trưởng Cục VIII đề nghị đoàn thanh tra, đoàn giám sát, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, góp phần bảo đảm cuộc thanh tra đạt hiệu quả.