Thanh tra thành phố Đà Nẵng tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Chánh Thanh tra thành phố Tô Văn Hùng quán triệt tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Các đại biểu được truyền đạt nội dung các điểm mới về thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên; các sai sót thường gặp trong lập biên bản, xác định hành vi vi phạm, ban hành quyết định xử phạt để giúp Thanh tra thành phố thực hiện tốt nhất trong xử phạt vi phạm hành chính và phòng tránh hiệu quả những sai sót có thể xảy ra.

Hội nghị giúp đội ngũ công chức Thanh tra thành phố nắm rõ các quy định, tiếp tục dành thời gian nghiên cứu phục vụ công tác tham mưu, thi hành thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.