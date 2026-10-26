Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 thanh tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau

Đại tá Lê Long Hồ, Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9, triển khai văn bản chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu về công tác thanh tra tại Bộ CHQS tỉnh Cà Mau.

Dự hội nghị có Đại tá Chung Văn Đăng, Thanh tra viên, Phó Chánh thanh tra Quốc phòng Quân khu 9, Trưởng đoàn thanh tra.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Cà Mau dự có có các đồng chí Đại tá: Nguyễn Khánh Dương, Lý Văn Giúp, Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 đối với Bộ CHQS tỉnh Cà Mau.

Nội dung thanh tra tập trung công tác sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng lực lượng; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; quản lý, sử dụng đất và công trình quốc phòng.

Thượng tá Kiều Công Nhiệm, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Theo báo cáo của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, thời gian qua, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu 9.

Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm; tổ chức 71 cuộc luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và 642 cuộc luyện tập phương án chiến đấu.

Công tác huấn luyện được triển khai theo kế hoạch, kết quả huấn luyện dự bị động viên đạt 97,11% chỉ tiêu. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện đúng quy định, với 2.348 công dân nhập ngũ, trong đó có 9 nữ, đạt 100% chỉ tiêu giao quân.

Đại tá Chung Văn Đăng, Thanh tra viên, Phó Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9, Trưởng đoàn thanh tra, phổ biến kế hoạch và nội dung thanh tra.

Tại hội nghị, đoàn thanh tra công bố quyết định, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành thanh tra.

Đợt thanh tra nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh, kịp thời phát huy ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục.

Đại tá Nguyễn Khánh Dương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, khẳng định, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Long Hồ, Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra; chuẩn bị, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bố trí lực lượng làm việc đúng thành phần. Quá trình thanh tra phải bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định, khách quan, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Theo kế hoạch, đợt thanh tra diễn ra từ ngày 26/10-3/12/2026./.