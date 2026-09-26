Thanh tra phát hiện nhiều sai sót trong giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh

Thanh tra tỉnh An Giang vừa có kết luận thanh tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt, Gò Quao - Vĩnh Thuận), do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các tổ chức có liên quan thực hiện.

Theo kết luận thanh tra, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận được triển khai trên địa bàn các huyện Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Thuận cũ.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua An Giang còn một số tồn tại, hạn chế được Thanh tra tỉnh chỉ ra.

Kết quả thanh tra cho thấy, các đơn vị cơ bản thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời chủ động tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ dự án.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định còn nhiều hạn chế, vi phạm. Cụ thể, có 13 trường hợp có đất bị thu hồi chưa được chỉnh lý biến động trên sổ đỏ.

Đáng chú ý, việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường còn sai sót. Thanh tra phát hiện 4 trường hợp nhận chuyển nhượng đất bằng giấy tay nhưng không đủ điều kiện tách thửa; 12 trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Ngoài ra, có 19 trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất nhưng vẫn lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường.

Thanh tra chỉ ra một trường hợp được bồi thường mồ mả bị áp giá sai, dẫn đến số tiền bồi thường được phê duyệt cao hơn 421 triệu đồng so với số tiền xác định lại theo quy định.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho 43 trường hợp chưa đúng quy định. Việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bố trí và giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 2 trường hợp cũng chưa đúng quy định.

Về quản lý kinh phí, kết luận thanh tra cho biết dự toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được phê duyệt hơn 700 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 686 tỷ đồng. Một khoản tạm ứng hơn 630 triệu đồng chưa được quyết toán, bàn giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo quy định.

Thanh tra cũng yêu cầu xử lý về kinh tế. Trung tâm Phát triển quỹ đất phải thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 187 triệu đồng.

Đồng thời, trung tâm này phải thu hồi, nộp trả nguồn kinh phí dự án hơn 972 triệu đồng, trong đó có 421 triệu đồng liên quan đến khoản bồi thường nhà mồ nêu trên và hơn 550 triệu đồng do trích tỷ lệ phần trăm trên kinh phí bồi thường tăng thêm. Ngoài ra, phải hạch toán bổ sung doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh hơn 164 triệu đồng.

Thanh tra xác định trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế thuộc tập thể lãnh đạo UBND các huyện Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Thuận; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn liên quan. Một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được xác định có trách nhiệm.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh các phương án bồi thường, thu hồi các khoản chi chưa đúng, hoàn tất hồ sơ quyết toán dự án; đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.