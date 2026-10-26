Thanh tra NHNN yêu cầu Vietcombank Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Theo Thông báo số 186/TB-TTNH ngày 20/10/2026, NHNN Khu vực 5 đã công bố Kết luận thanh tra số 176/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) - Chi nhánh Lạng Sơn. Kết luận được ban hành ngày 15/10/2026, trên cơ sở Quyết định thanh tra số 130/QĐ-TTNH ngày 13/8/2026.

Theo đó, Vietcombank Lạng Sơn còn một số tồn tại liên quan đến hồ sơ vay vốn; việc nhận và quản lý tài sản bảo đảm; công tác kiểm tra, giám sát vốn vay; cũng như việc đáp ứng các điều kiện tại hợp đồng tín dụng.

Cơ quan thanh tra xác định nguyên nhân là cán bộ thực hiện nghiệp vụ tại chi nhánh chưa nắm bắt đầy đủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của Vietcombank liên quan đến hoạt động cho vay. Trách nhiệm đối với những tồn tại này thuộc về chi nhánh cùng các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

Bên cạnh các vấn đề được chỉ ra, kết luận ghi nhận Vietcombank Lạng Sơn về cơ bản chấp hành quy định pháp luật, quy định của NHNN và quy định nội bộ của ngân hàng trong các lĩnh vực như cấp tín dụng, huy động vốn, kinh doanh ngoại hối, xử lý và thu hồi nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống thanh toán điện tử, cung ứng dịch vụ thanh toán và phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Để xử lý các tồn tại, Thanh tra NHNN Khu vực 5 đưa ra 6 kiến nghị và 1 khuyến nghị đối với Vietcombank Lạng Sơn. Trong đó, chi nhánh được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục những vấn đề đã được nêu tại kết luận thanh tra.