Thanh tra NHNN yêu cầu TPBank Hải Phòng khắc phục, chấn chỉnh tồn tại

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Hải Phòng (TPBank Hải Phòng), qua đó nêu rõ những mặt làm được cũng như các tồn tại, hạn chế.

TPBank (ảnh minh họa: TPB).

Về những mặt đã làm được, kết luận thanh tra cho biết, TPBank Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, bám sát chỉ đạo của Hội sở, triển khai kịp thời cơ chế, chính sách, đa dạng hoát dịch vụ, duy trì tăng trưởng huy động vốn và cho vay.

Trong hoạt động nghiệp vụ, đơn vị cơ bản chấp hành quy định pháp luật, cơ chế ngành và quy chế nội bộ. Kết quả kinh doanh hàng năm có lãi.

Bên cạnh những mặt làm được, Thanh tra NHNN Khu vực 6 yêu cầu TPBank Hải Phòng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung trong quá trình hoạt động.

Đó là việc lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay theo quy định và việc thực hiện giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Kết luận thanh tra TPBank Hải Phòng.

Thanh tra NHNN Khu vực 6 đã có 2 kiến nghị, gồm 1 kiến nghị yêu cầu TPBank Hải Phòng tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh và 1 kiến nghị đối với Hội sở TPBank để phối hợp thực hiện.