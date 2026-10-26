Thanh tra NHNN phát hiện vi phạm tại Vikki Bank quận 10

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki chi nhánh quận 10 (Vikki Bank quận 10), qua đó phát hiện có vi phạm, sai sót trong hoạt động cho vay.

Theo đó, Vikki Bank quận 10 có một số tồn tại, vi phạm, hạn chế liên quan đến nội dung thanh tra (chủ yếu trong hoạt động cho vay như, thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay, phân loại nợ...

Về phía khách hàng cũng chưa thực hiện đúng thỏa thuận, cam kết với ngân hàng.

Kết luận thanh tra cho biết, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, tồn tại nêu trên do khách hàng vay vốn Vikki Bank quận 10 chưa thực hiện đúng nguyên tắc vay vốn, vi phạm hợp đồng tín dụng đá ký với ngân hàng.

Vikki Bank (ảnh minh họa: Vikkibank.vn).

Về phía Vikki Bank quận 10, ngân hàng chưa thực hiện đầy đủ quy định nội bộ, của NHNN và quy định của pháp luật có liên quan, dẫn đến tồn tại, sai sót, vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ.

Theo kết luận thanh tra, đối với các tồn tại, sai sót, vi phạm đã nêu có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phê duyệt theo thẩm quyền của Trụ sở chính Vikki Bank, trách nhiệm của Ban Giám đốc chi nhánh, các phòng nghiệp vụ có liên quan và các cá nhân được giao trách nhiệm liên quan trực tiếp đến thực hiện công việc để xảy ra các tồn tại, sai sót, vi phạm gắn với các thời kỳ.

Ngoài ra, trách nhiệm còn thuộc về khách hàng vay vốn tại Vikki Bank quận 10 do không thực hiện đúng nguyên tắc vay vốn.

Căn cứ kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 2 yêu cầu Trụ sở chính Vikki Bank thực hiện 2 kiến nghị, chi nhánh quận 10 thực hiện 5 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, sai sót, vi phạm giúp chi nhánh quận 10 hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Kết luận thanh tra Vikki Bank quận 10.

Bên cạnh những tồn tại, vi phạm, Vikki Bank quận 10 cũng được nêu những mặt đã làm được như: Kết quả hoạt động kinh doanh có nhiều cải thiện theo hướng tích cực và đóng góp cho sự phát triển kinh tế tại địa bàn hoạt động.

Vikki Bank quận 10 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện, chấp hành các quy định nội bộ, của Vikki Bank, quy định của NHNN và của pháp luật.