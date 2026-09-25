Thanh tra NHNN phát hiện vi phạm tại Sacombank Quảng Ngãi

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Tài Lộc chi nhánh Quảng Ngãi (Sacombank Quảng Ngãi), qua đó cho thấy, doanh nghiệp có các vi phạm, hạn chế và tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Sacombank (nguồn ảnh minh họa: Sacombank).

Theo kết luận thanh tra, Sacombank Quảng Ngãi còn một số vi phạm, hạn chế liên quan đến hoạt động cấp tín dụng gồm: Công tác thẩm định cho vay, xác định thời hạn cho vay, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay.

Bên cạnh đó, Sacombank Quảng Ngãi còn một số tồn tại, hạn chế, sai phạm khác tiềm ẩn rủi ro đối với một số trường hợp cấp tín dụng.

Ngoài ra, Sacombank Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện việc giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn một số hạn chế cần được đơn vị tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục.

Căn cứ kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 đã nêu 8 kiến nghị (trong đó 6 kiến nghị với Sacombank Quảng Ngãi, 2 kiến nghị với Sacombank), yêu cầu thực hiện nhằm hạn chế các rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh những vi phạm, hạn chế, Thanh tra NHNN Khu vực 9 cũng nêu những kết quả mà Sacombank Quảng Ngãi đã đạt được.

Kết luận thanh tra Sacombank Quảng Ngãi.

Cụ thể, Sacombank Quảng Ngãi cơ bản chấp hành các quy định pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của Chính phủ, NHNN và Sacombank.

Ngoài ra, Sacombank Quảng Ngãi cũng cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cho vay và hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các hồ sơ đã kiểm tra được thực hiện theo đúng quy định. Hoạt động xử lý nợ xấu, thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro cũng được Sacombank Quảng Ngãi quan tâm, tích cực thu hồi.