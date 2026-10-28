Thanh tra NHNN chỉ ra tồn tại trong hoạt động tín dụng tại MB Hà Nam

Ngày 27/10/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 7 ban hành Thông báo số 654/TB-TTNH về kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hà Nam (MB Hà Nam).

Thông báo được ban hành trên cơ sở Kết luận thanh tra số 58/KL-TTNH ngày 19/10/2026, tập trung vào việc thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của NHNN, hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, cùng công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro tín dụng.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra, đồng thời có thể xem xét các nội dung phát sinh trước hoặc sau thời kỳ này nếu cần thiết.

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2025, MB Hà Nam đã đạt được một số chỉ tiêu nhất định trong công tác huy động vốn và tăng trưởng dư nợ cho vay.

Thông báo kết luận thanh tra số 654/TB-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hà Nam. Ảnh ghép từ tài liệu của Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 7. Ảnh: NHNN

Cơ quan thanh tra đánh giá chi nhánh cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, NHNN và quy trình nội bộ của MB về niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa, điều kiện vay vốn, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MB Hà Nam vẫn phát sinh một số tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng.

Đáng chú ý, việc triển khai và thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của NHNN có thời điểm chưa kịp thời.

Đối với hoạt động cấp tín dụng, cơ quan thanh tra chỉ ra những tồn tại, hạn chế liên quan đến nguyên tắc vay vốn, công tác thẩm định cho vay theo quy định, hồ sơ vay vốn và hồ sơ bảo lãnh.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát vốn vay và định giá lại tài sản bảo đảm cũng được xác định còn những hạn chế cần khắc phục.

Trong hoạt động xử lý nợ, công tác thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng sau khi sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro vẫn còn tồn tại, hạn chế so với quy định nội bộ của MB.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 7 yêu cầu MB Hà Nam thực hiện tổng cộng 8 kiến nghị và 1 khuyến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Mục tiêu của việc thực hiện các kiến nghị là giúp chi nhánh hoạt động an toàn, hiệu quả, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thông báo số 654/TB-TTNH không công bố chi tiết nội dung của từng kiến nghị, khuyến nghị cũng như giá trị các khoản cấp tín dụng có liên quan đến những tồn tại được phát hiện qua thanh tra.