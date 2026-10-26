Ngày 23/10, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) - Chi nhánh Đà Nẵng.

Nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng; xử lý, thu hồi nợ xấu; cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ; triển khai giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2025 đến 31/5/2026, có thể mở rộng trước hoặc sau giai đoạn này nếu phát hiện nội dung liên quan.

Thanh tra NHNN chỉ ra hạn chế trong hoạt động cho vay tại ABBank Đà Nẵng (Ảnh: ABBank).

Qua kết quả thanh tra cho thấy, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tài chính tiền tệ còn nhiều khó khăn, thách thức, môi trường kinh doanhcòn nhiều biến động, ABBank Đà Nẵng luôn bám sát và chấp hành tương đối tốt quy định của Nhà nước, của NHNN và quy định nội bộ về hoạt động cho vay, hoạt động huy động vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Chi nhánh tích cực trong công tác xử lý nợ xấu, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro, nên chất lượng tín dụng đảm bảo, tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt, hoạt động kinh doanh của chi nhánh có lãi. ABBank Đà Nẵng chấp hành đầy đủ các quy định vềphòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Nhà nước, của pháp luật và của nội bộ ABBank.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế tại ABBank Đà Nẵng trong công tác thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay và thực hiện các phê duyệt của hội sở.

Đáng chú ý, một số khoản vay được xác định có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro liên quan đến tình hình tài chính, nguồn trả nợ và tài sản bảo đảm của khách hàng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, đoàn thanh tra yêu cầu chi nhánh báo cáo, giải trình các sai sót, hạn chế; đồng thời triển khai biện pháp phòng ngừa, khắc phục và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Quá trình thanh tra không phát sinh biện pháp xử phạt vi phạm hành chính.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực đã yêu cầu ABBank Đà Nẵng và hội sở ngân hàng thực hiện 9 nội dung kiến nghị nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.