Thanh tra NHHH yêu cầu Vietcombank Nam Định khắc phục các tồn tại

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nam Định (Vietcombank Nam Định), qua đó phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, việc triển khai chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất, hoạt động cho vay, công tác thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của Vietcombank Nam Định còn phát sinh tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục kịp thời để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Vietcombank.

Vietcombank (nguồn ảnh VCB).

Về việc triển khai và thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của NHNN của Vietcombank Nam Định có thời điểm chưa kịp thời.

Đối với hoạt động cho vay còn tồn tại, hạn chế về nguyên tắc vay vốn, thẩm định cho vay, về hồ sơ vay vốn, kiểm tra, giám sát vốn vay, định giá lại tài sản bảo đảm, công tác thu hồi nợ ngoại bảng đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro còn tồn tại, hạn chế theo quy định nội bộ của Vietcombank.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 yêu cầu Vietcombank Nam Định thực hiện tổng số 9 kiến nghị và 1 khuyến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp chi nhánh hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng các quy định của Pháp luật.

Bên cạnh những tồn tại, hạn chế, kết luận thanh tra cũng nêu những mặt làm được tại Vietcombank Nam Định.

Kết luận thanh tra Vietcombank Nam Định.

Theo đó, trong thời kỳ thanh tra, Vietcombank Nam Định đã đạt được một số chỉ tiêu nhất định trong công tác huy động vốn, tăng trưởng dư nợ cho vay, tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ luôn đảm bảo ở dưới ngưỡng cảnh báo của NHNN (dưới 1%).

Quá trình thực hiện nghiệp vụ, Vietcombank Nam Định cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, của NHNN, quy định, quy trình nội bộ của Vietcombank về niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa, về điều kiện vay vốn, hoạt động bảo lãnh, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, công tác thu hồi nợ xấu; các quy định về phòng, chống rửa tiền.