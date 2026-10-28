Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: MB Hà Nam có thời điểm giảm lãi suất vay vốn chưa kịp thời

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 vừa công bố Kết luận thanh tra số 58/KL-TTNH đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam (MB Hà Nam). Kết luận thanh tra chỉ rõ việc thực hiện các giải pháp hạ mặt bằng lãi suất cho vay theo định hướng điều hành có thời điểm chưa diễn ra kịp thời, đi kèm một số tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng.

Chậm triển khai giảm lãi suất và những tồn tại trong cấp tín dụng

Theo Kết luận thanh tra số 58/KL-TTNH, cơ quan quản lý đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định niêm yết lãi suất tiền gửi, trần lãi suất tiền gửi tối đa và tổ chức giải pháp hạ lãi suất cho vay khách hàng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra.

Đoàn thanh tra ghi nhận trong năm 2025, MB Hà Nam đã nỗ lực hoàn thành một số chỉ tiêu nhất định về quy mô huy động vốn và tăng trưởng dư nợ cho vay. Chi nhánh cơ bản tuân thủ các quy định hiện hành về điều kiện vay vốn, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra chỉ ra rằng tiến độ triển khai các giải pháp hạ lãi suất cho vay của MB Hà Nam có thời điểm chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, hoạt động cấp tín dụng của đơn vị còn bộc lộ nhiều hạn chế kỹ thuật trong thẩm định và quản lý sau cấp tín dụng.

Yêu cầu khắc phục qua 8 kiến nghị xử lý

Cụ thể, đoàn thanh tra xác định các khâu còn thiếu sót tại MB Hà Nam bao gồm việc thực hiện nguyên tắc vay vốn, thẩm định phương án vay, hoàn thiện hồ sơ vay vốn và hồ sơ bảo lãnh. Công tác kiểm tra, giám sát dòng tiền vay vốn sau giải ngân cùng việc định giá lại tài sản bảo đảm cũng ghi nhận các điểm chưa chặt chẽ theo quy định nội bộ của hệ thống MB.

Ngoài ra, quy trình xử lý, thu hồi nợ xấu và các khoản nợ ngoại bảng sau khi đã sử dụng dự phòng rủi ro còn phát sinh vướng mắc cần chấn chỉnh. Để chấn chỉnh các vi phạm này, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 đã ban hành tổng cộng 8 kiến nghị và 1 khuyến nghị, yêu cầu MB Hà Nam nghiêm túc khắc phục nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

MB Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 645/QĐ-MB-HĐQT ngày 24/7/2014 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu vào ngày 15/8/2014 (thay đổi lần 1 ngày 30/01/2023). Tính đến ngày 30/6/2026, toàn bộ nhân sự tại chi nhánh này ghi nhận quy mô 55 cán bộ, nhân viên.