Trong quá trình thanh tra, cơ quan thanh tra ghi nhận VPBank Sài Gòn đã thực hiện và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy, trong năm 2025, chi nhánh đạt và duy trì huy động vốn tăng so với năm 2025. Bên cạnh đó, VPBank Sài Gòn chấp hành các quy định của pháp luật về ngoại hối, nội lực thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn có thể tiếp cận nguồn vốn vay một cách hợp lý phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, sai sót tại VPBank Sài Gòn trong hoạt động cấp tín dụng, như công tác thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định; thực hiện chưa đầy đủ theo các chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng tại VPBank Sài Gòn

Về nguyên nhân, cơ quan thanh tra cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp khó khăn do các biến động về kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới làm ảnh hưởng, gây đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu và vật liệu hàng hóa và thị trường; trong nước, thị trường bất động sản đóng băng, kinh tế suy giảm khiến các doanh nghiệp, cá nhân triển khai phương án sản xuất kinh doanh không thuận lợi, khách hàng suy giảm khả năng trả nợ và năng lực tài chính; tài sản bảo đảm do ảnh hưởng của thị trường nên suy giảm giá trị hoặc thanh khoản thấp, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý, thu hồi nợ; với Hội sở VPBank, VPBank Sài Gòn thực hiện chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ trong hoạt động doanh nghiệp và dân cư có tài sản số trên thị trường.

Về trách nhiệm, kết luận thanh tra nêu: “Những tồn tại đã nêu có trách nhiệm của Hội sở VPBank, Ban Giám đốc chi nhánh, Giám đốc phòng giao dịch trực thuộc, các phòng nghiệp vụ có liên quan và các cán được giao trách nhiệm liên quan trực tiếp đến thực hiện các công việc có các thời kỳ được nêu trong kết luận thanh tra”.

Căn cứ kết quả thanh tra và kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã ra quyết định xử lý đối với VPBank Sài Gòn, yêu cầu chi nhánh đối với VPBank Sài Gòn, VPBank Sài Gòn có trách nhiệm khắc phục sai sót, sai sót nhằm duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.