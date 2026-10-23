Thanh tra loạt vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài tại 7 tỉnh, thành miền Trung

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Nghệ An và thanh tra chuyên đề về giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, phức tạp về an ninh, trật tự tại 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Tại buổi công bố, ông Quách Lê Truyền, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II), công bố Quyết định số 921/QĐ-TTCP ngày 16/10/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Đoàn thanh tra gồm 30 thành viên, do ông Quách Lê Truyền làm Trưởng đoàn.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Theo quyết định, nội dung thanh tra thứ nhất là việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Nghệ An. Thời kỳ thanh tra được tính từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/9/2026.

Nội dung thứ hai là thanh tra chuyên đề về giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, phức tạp về an ninh, trật tự tại 7 tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế và Đà Nẵng. Đoàn thanh tra thực hiện theo danh sách và lộ trình chi tiết tại Kế hoạch số 726/KH-TTCP ngày 12/10/2026 của Thanh tra Chính phủ.

Đối tượng thanh tra gồm UBND các tỉnh, thành phố nêu trên; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố; UBND xã, phường cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt nhấn mạnh cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương.

Thông qua thanh tra, cơ quan chức năng sẽ kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, cuộc thanh tra hướng tới tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự xã hội tại khu vực.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra chấp hành nghiêm quy chế hoạt động, kỷ luật phát ngôn, giữ gìn tác phong và chuẩn mực đạo đức công vụ; bảo đảm quá trình thanh tra khách quan, chính xác, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị thuộc diện thanh tra.

Đối với tổ giám sát, ông Lê Tiến Đạt yêu cầu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ những vấn đề phát sinh để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra; phân công đầu mối làm việc, cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, bảo đảm cuộc thanh tra được triển khai đúng tiến độ.

Đại diện lãnh đạo các địa phương thuộc diện thanh tra bày tỏ sự nhất trí với quyết định thanh tra, đồng thời cam kết chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan chuẩn bị báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.