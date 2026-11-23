Một trong những chuyển biến đáng chú ý của công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026 là việc lựa chọn nội dung, lĩnh vực thanh tra gắn chặt với những vấn đề quản lý, phát triển kinh tế của địa phương. Công tác thanh tra tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo ông Lương Đức Thiện, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Phiên hiệu ngành: Phòng 3) thuộc Thanh tra tỉnh Lào Cai, trong 10 tháng của năm 2026, Phòng 3 đã thực hiện 23 cuộc thanh tra, trọng tâm thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài và dự án sử dụng vốn đầu tư công. Qua đó đã kiến nghị Chánh Thanh tra tỉnh xử lý về kinh tế với số tiền 3 tỷ đồng và đề nghị Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ đối với 26 dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh với nguồn lực khơi thông trên 7,6 nghìn tỷ đồng và 1.000 ha đất.

Một số cuộc thanh tra điển hình được Trưởng Phòng 3 nhắc tới, đó là: Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối và Dự án thành phần 3: Cải tạo, nâng cấp nút giao QL4D (IC19) thuộc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Vướng mắc, khó khăn chính của 2 dự án này là một số người dân chưa đồng tình với chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án. Qua thanh tra đã chỉ ra và xử lý những tồn tại, hạn chế và vi phạm quy định và kiến nghị giải pháp khắc phục, đến nay dự án đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Với Dự án Tuyến đường từ thôn Làng Dạ, xã Hợp Thành (xã Cam Đường cũ), vướng mắc là đã qua 3 lần thay đổi chủ đầu tư do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được cơ quan thanh tra kiến nghị khắc phục, giải quyết, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hơn một năm qua, với cơ quan Thanh tra tỉnh Lào Cai có nhiều thay đổi mang tính lịch sử, đó là không còn cơ quan thanh tra cấp dưới, hầu hết các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh không còn bố trí bộ phận chuyên trách làm công tác thanh tra. Trong khi đó, công tác thanh tra đòi hỏi tính liên tục, toàn diện nên cơ quan Thanh tra tỉnh đã chủ động, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Triều, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh đã triển khai 98 cuộc thanh tra tại 209 cơ quan, đơn vị, trong đó có 92 cuộc theo kế hoạch và 6 cuộc đột xuất. Các cuộc thanh tra đều bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nổi bật là đã triển khai 9 cuộc thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và 2 cuộc thanh tra đối với các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Với tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ, khẩn trương, đến ngày 31/10/2026, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã ban hành 75 kết luận đối với 63 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 37,78 tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực khoáng sản và đầu tư xây dựng với các vi phạm kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, phí cấp quyền khai thác khoáng sản; việc lập dự toán, nghiệm thu, thanh toán và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Sau các cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã kịp thời kiến nghị thu hồi số tiền 25,78 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi được 21,82 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 84,6%). Đồng thời kiến nghị xử lý như giảm trừ dự toán, thanh quyết toán, hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố định, trích bổ sung, hoàn trả các quỹ và điều chỉnh, bổ sung dự toán công trình khác số tiền 12 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 9,57 tỷ đồng (đạt 79,8%).

Ngoài xử lý về kinh tế, về hành chính, cơ quan Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh đã ra quyết định xử phạt các đơn vị, doanh nghiệp sai phạm số tiền 3,9 tỷ đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt 580 triệu đồng. Cơ quan Thanh tra tỉnh cũng đã làm rõ, tham mưu xử lý trách nhiệm, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 15 tập thể và 39 cá nhân có vi phạm được phát hiện sau thanh tra.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết thêm, bên cạnh các kết luận thanh tra và kiến nghị xử lý sai phạm, cơ quan Thanh tra tỉnh còn kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với 3 nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo. Cụ thể là kiến nghị xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng trong trụ sở làm việc và tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình đầu tư. Kết quả là đến nay Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đều đã kịp thời có tham mưu nội dung này với UBND tỉnh.

Ngoài thanh tra theo Kế hoạch năm, cơ quan Thanh tra tỉnh còn đang rà soát, xử lý 4.670 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thành phố (cũ) và các sở, ngành của hai tỉnh trước sắp xếp. Riêng 1.057 kết luận do Thanh tra tỉnh ban hành, đã có 969 kết luận hoàn thành (đạt 92%) việc thực hiện các kiến nghị; hoàn thành 34 trong số 50 kiến nghị tại 4 Kết luận của Thanh tra Chính phủ (đạt 68%).

2026 là năm tiếp theo thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với cơ quan Thanh tra tỉnh, phạm vi quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng, thách thức đó đã được giải quyết bằng sự đổi mới trong tư duy quản lý, tổ chức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Đó cũng là cơ sở để ngành cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục tham gia xây dựng nền hành chính tỉnh Lào Cai minh bạch, liêm chính, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.