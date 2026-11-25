Ngày 25/11, theo thông tin từ UBND TP Đồng Nai, Chủ tịch thành phố vừa có chỉ đạo Thanh tra thành phố làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý đất đai của 15 thửa đất tại tờ bản đồ 90 tại xã Sông Ray do bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) đứng tên.

Thanh tra thành phố Đồng Nai sẽ tiến hành thanh tra 15 thửa đất tại hồ Sông Ray do người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ đứng tên.

Động thái này diễn ra sau khi có báo cáo số 693/BC-UBND của UBND xã Sông Ray về kết quả kiểm tra, rà soát 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 90 do bà Trần Thị Thanh Nhàn đứng tên.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, xây dựng tại khu đất diện tích khoảng 4,379 ha, gồm 15 thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295, tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray, TP Đồng Nai.

Nội dung thanh tra tập trung làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, việc sử dụng đất, xây dựng công trình; xác định rõ hạn chế, vi phạm pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì kịp thời kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kết luận rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hạn chế, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc chuyển vụ việc vi phạm đến cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì kịp thời kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/12/2026.

Trước đó, UBND xã Sông Ray đã báo cáo UBND TP. Đồng Nai về kết quả kiểm tra 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ 90 đứng tên bà Trần Thị Thanh Nhàn (có nghệ danh Lý Nhã Kỳ). Theo đó, các khu đất trên bà Nhàn thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ tháng 10-12/2025. Đến ngày 20/11/2026, bà Nhàn chỉ còn sử dụng 13 thửa đất do đã thực hiện thủ tục tặng cho hai thửa đất số 477 và 483 trong các ngày 16 và 17/11/2026. Qua kiểm tra thực địa, UBND xã Sông Ray ghi nhận 7/15 thửa đất có công trình xây dựng. Trong đó, có 6 thửa xuất hiện công trình nhà ở cấp 4 và một thửa có nhà ở chính cùng các công trình phụ trợ. Kết quả rà soát thời điểm hình thành công trình cho thấy 4 thửa đất số 425, 304, 295 và 473 đã có nhà ở trước năm 2011. Thửa 426 hình thành công trình năm 2018, công trình tại thửa 477 được xây dựng vào tháng 10/2024. Tại hai thửa đất số 426 và 473, công trình được xây dựng năm 2018, địa phương sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý và yêu cầu khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm. Riêng thửa đất số 477, dù công trình thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định nhưng chủ sử dụng đất đã xây dựng các hạng mục phụ trợ vượt quá phạm vi diện tích đất ở được công nhận. UBND xã Sông Ray sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.