Người dân chờ làm hồ sơ đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Nam Nha Trang.

Vướng từ đầu vào, sai ở đầu ra

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, các xã, phường tiếp nhận nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo phân cấp, phân quyền, trong đó có lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) còn tồn đọng do cấp huyện chuyển giao.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh, 6 xã, phường đã tiếp nhận 7.386 hồ sơ; thu ngân sách nhà nước đạt 529.762.705.655 đồng.

Qua kỳ thanh tra phát hiện công tác cấp giấy CNQSDĐ tại cả 6 địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, sai sót. Tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ, quá hạn, tồn đọng xảy ra tại tất cả 6 xã, phường, với tỷ lệ từ 6% đến 53%; tỷ lệ hồ sơ được cấp giấy CNQSDĐ đạt từ 31% đến 88%; hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đạt từ 37% đến 83%; số hồ sơ đang giải quyết và hồ sơ từ chối do không đủ điều kiện giải quyết vẫn còn nhiều, với tỷ lệ từ 6% đến 59%.

Trong công tác quản lý, sử dụng phôi giấy CNQSDĐ, Thanh tra tỉnh phát hiện 4/6 đơn vị gồm: Ninh Chử, Nam Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Diên Khánh chưa bàn giao số phôi giấy chứng nhận in hỏng cho Văn phòng đăng ký đất đai khi kết thúc năm 2025. Có 3/6 đơn vị là Nam Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Vạn Thắng chưa lập Sổ cấp giấy CNQSDĐ.

Đối với thủ tục đăng ký đất đai và cấp giấy CNQSDĐ lần đầu, phát hiện 4/6 địa phương gồm: Đô Vinh, Ninh Chử, Nam Nha Trang và Đông Ninh Hòa công nhận diện tích đất ở cho người dân chưa đúng hạn mức theo quy định Luật Đất đai 2024 và quy định của UBND tỉnh, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

Ngoài ra, các địa phương còn nhầm lẫn khi áp dụng điều, khoản, điểm theo quy định để giải quyết hồ sơ.

Các đơn vị chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục khi thực hiện đăng ký đất đai và cấp giấy CNQSDĐ lần đầu theo quy định của Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Quyết định số 3380/QĐ-BNNMT, Quyết định số 1229/QĐ-UBND và Quyết định số 1539/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh như: không thực hiện quy trình và ban hành Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai mà chuyển trả hồ sơ và hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký đất đai, gây phiền hà, tốn kém thời gian; chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình trước khi Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai đối với hồ sơ không đủ điều kiện; chưa làm rõ nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất để xác định hồ sơ không đủ điều kiện; chưa thực hiện xác nhận đăng ký đất đai đối với phần diện tích không đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ…

Thanh tra tỉnh còn chỉ ra tình trạng hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ lần đầu thiếu danh sách những người có chung quyền sử dụng đất. Việc niêm yết công khai hồ sơ cũng chưa bảo đảm thời hạn, có trường hợp vượt quá thời gian quy định.

Công tác giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cũng bộc lộ nhiều thiếu sót. Một số hồ sơ chuyển mục đích một phần thửa đất không thực hiện đồng thời việc tách thửa. Một số hồ sơ không có biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất hoặc tài liệu việc xác minh thực địa; hồ sơ không có phiếu kiểm tra quy hoạch, bản đồ chồng ghép quy hoạch, kết quả tra cứu quy hoạch trên hệ thống thông tin đất đai hoặc tài liệu khác thể hiện việc cơ quan chuyên môn đã đối chiếu vị trí, ranh giới, diện tích thửa đất đề nghị chuyển mục đích. Một số hồ sơ cũng không có tài liệu thể hiện việc cơ quan chuyên môn giao hoặc đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất sau khi xác định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ...

Qua kiểm tra hồ sơ với hiện trạng thực tế, có trường hợp trên đất đã tồn tại nhà ở hoặc công trình phụ trên đất nông nghiệp trước thời điểm ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa xem xét xử lý vi phạm là chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

Nhiều hồ sơ không có tài liệu chứng minh việc chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Một số hồ sơ chỉ ghi biến động bằng chữ mà không thể hiện đầy đủ phần diện tích, vị trí, ranh giới biến động và không có tài liệu xác định phần diện tích đã chuyển mục đích sử dụng trong hồ sơ là chưa bảo đảm yêu cầu cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và giấy CNQSDĐ sau biến định theo quy định Thông tư 10/2024/TT-BTNMT.

Vẫn còn một số địa phương nhầm lẫn hoặc có cách hiểu khác nhau trong việc xác định vị trí thửa đất, xác định giá đất, hệ số điều chỉnh, giá đất theo chiều sâu thửa đất; dẫn đến có trường hợp xác định số tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cao hơn quy định và có trường hợp xác định số tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ thấp hơn quy định.

Yêu cầu xử lý trách nhiệm, khắc phục sai sót

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân là do việc bố trí công chức làm địa chính của một số địa phương chưa hợp lý, chưa đảm bảo về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu công việc và vị trí việc làm. Năng lực công chức địa chính chưa đồng đều, chưa cập nhật các quy định mới, rà soát, tham mưu hồ sơ chưa chặt chẽ.

Một số địa phương chưa quan tâm đến công tác quản lý đất đai, trong đó có vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác phối hợp giữa xã, phường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan thuế có lúc chưa chặt chẽ, dẫn đến thời gian luân chuyển, xử lý hồ sơ còn kéo dài. Công tác kiểm tra chưa được chú trọng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND 6 xã, phường chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác cấp giấy CNQSDĐ; chủ động rà soát, lựa chọn, bố trí hợp lý đội ngũ công chức làm công tác địa chính, đảm bảo về cả số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ.

Đồng thời, có giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ, quá hạn, tồn đọng và hồ sơ từ chối giải quyết chưa đúng quy định.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của bộ phận, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan Thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND 4 xã, phường: Đô Vinh, Nam Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Vạn Thắng chỉ đạo bộ phận liên quan phối hợp với cơ quan thuế và đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thực hiện nghĩa vụ tài chính phải nộp đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất có sai sót.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai cho các địa phương để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót. Đồng thời, tham mưu triển khai đẩy nhanh việc hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường công tác phối hợp, kịp thời cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.