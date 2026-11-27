Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với tên gọi Vinacomin Tower. (Ảnh Vinacomin)

4/6 doanh nghiệp được kiểm tra khai thác vượt công suất

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2020 - 2024, cơ quan Thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, khai thác than tại 13 điểm mỏ của 6 công ty thuộc TKV. Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định, có 4/6 công ty khai thác vượt công suất theo năm (chỉ tiêu 15%) ghi trong giấy phép, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 55 Luật Khoáng sản năm 2010.

Cụ thể, Công ty Than Uông Bí - TKV khai thác tại mỏ Đồng Vông vượt 10,71% sản lượng được phép trong năm 2022. Công ty Than Mạo Khê - TKV tại mỏ hầm lò Mạo Khê có 3 năm liên tiếp khai thác vượt công suất: năm 2020 vượt 7,5%, năm 2021 vượt 4,96% và năm 2022 vượt 8,68%.

Tại mỏ lộ thiên khu Vàng Danh, Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin khai thác vượt 14,99% trong năm 2021 và 14,8% trong năm 2022. Còn Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tại mỏ Khe Chàm II vượt công suất trong các năm 2020, 2021 và 2022, lần lượt là 6,03%, 2,86% và 7,46%.

Không chỉ khai thác vượt công suất, một số doanh nghiệp còn không lắp đặt trạm cân để kiểm soát khối lượng than nguyên khai theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 158/2016/NĐ-CP. Tại mỏ lộ thiên Mạo Khê, Công ty Than Mạo Khê không lắp trạm cân để cân than từ vỉa về kho bãi, bãi sàng mà xác định khối lượng bằng phương pháp đo đạc. Với mỏ hầm lò, đến tháng 4/2022, công ty mới lắp đặt hai trạm cân băng tải; đến tháng 12/2024 mới lắp trạm cân đối với than vận chuyển bằng ô tô.

Tương tự, Công ty cổ phần Than Vàng Danh không lắp trạm cân tại mỏ lộ thiên khu Vàng Danh, xác định sản lượng bằng phương pháp đo đạc. Công ty cổ phần Than Cao Sơn cũng không lắp đặt trạm cân để cân than nguyên khai từ vỉa về kho bãi, bãi sàng tại các mỏ Cao Sơn và Khe Chàm II.

Cấp phép, gia hạn khai thác còn nhiều bất cập

Một nội dung đáng chú ý khác được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước hợp nhất) cấp giấy phép điều chỉnh khi doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, thành phần hồ sơ theo quy định.

Cụ thể, Công ty Than Uông Bí không lập hồ sơ điều chỉnh nhưng vẫn được cấp giấy phép gia hạn. Công ty Than Mạo Khê không lập dự án đầu tư điều chỉnh theo công suất, không có văn bản phê duyệt hoặc cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn được Bộ ban hành quyết định điều chỉnh và giấy phép gia hạn. Đối với Công ty cổ phần Than Cao Sơn, dù điều chỉnh công suất vượt 15%, doanh nghiệp không lập dự án đầu tư điều chỉnh, không thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm quyết định phê duyệt, nhưng vẫn được cấp quyết định điều chỉnh giấy phép.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa kịp thời điều chỉnh công suất khai thác tại mỏ than Vàng Danh theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy hoạch được phê duyệt, công suất dự án khai thác lò giếng mức ±0 đến -175 khu Vàng Danh được điều chỉnh từ 3 triệu tấn xuống còn 1,5 triệu tấn than nguyên khai mỗi năm, giảm 50%. Tuy nhiên, giấy phép khai thác vẫn chưa được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, việc gia hạn giấy phép khai thác tại một số mỏ còn chậm và có trường hợp vượt thời gian cho phép theo Quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020. Đơn cử, giấy phép gia hạn cho mỏ Hồng Thái của Công ty Than Uông Bí vượt 1 năm 3 tháng; giấy phép gia hạn cho Công ty Than Mạo Khê và Công ty cổ phần Than Vàng Danh đều vượt 2 năm so với quy hoạch tại thời điểm gia hạn.

Trong hoạt động khai thác, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra việc Công ty cổ phần Than Cao Sơn ký hợp đồng thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá chưa đúng quy định. Hợp đồng đầu tư xây dựng hệ thống băng tải đá đi Bắc Bàng Nâu có điều khoản về điều kiện chuyển giao sau khi kết thúc hợp đồng chưa phù hợp với hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật.

Đáng chú ý, TKV cho phép 3 công ty bán sản phẩm ngoài than, đất đá lẫn than khi chưa nhận được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Đây là sản phẩm hình thành trong quá trình bốc xúc khai thác, thu hồi từ các vỉa kẹp mỏng hoặc từ nền, bờ, tấm kho than trong quá trình cải tạo, nâng cấp kho và được thu hồi qua sàng tuyển; sản lượng không được ghi nhận trong giấy phép khai thác.

Chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý

Theo kết luận thanh tra, dù TKV đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh (nay là TP Quảng Ninh), Sở Công Thương và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (nay là Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), nhưng khi chưa nhận được sự cho phép, Tập đoàn vẫn cho phép 3 công ty bán sản phẩm này cho các đơn vị có khả năng sàng tuyển trong TKV và ngành Than để thu hồi than, chế biến, cung cấp ra thị trường. TKV và các công ty bán sản phẩm đã nộp thuế, phí và lợi nhuận theo quy định.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam không có văn bản trả lời về việc cho phép hay không cho phép bán sản phẩm ngoài than; UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Tài nguyên và Môi trường (trước hợp nhất) chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Từ những vi phạm đã nêu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị TKV căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ; trên cơ sở kết quả rà soát, xem xét trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chấn chỉnh lại công tác khai thác than theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản mỏ, thời điểm bắt đầu khai thác, sản lượng khai thác và rà soát lại việc bán sản phẩm ngoài than, đất đá lẫn than, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân nào có hành vi vụ lợi, gây thất thoát tài nguyên, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Công ty cổ phần Than Cao Sơn làm việc với nhà thầu băng tải để xem xét lại nội dung chuyển giao khi kết thúc hợp đồng ký kết với Công ty cổ phần Tân Phú Xuân theo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Nếu có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tiền và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.