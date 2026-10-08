Thanh tra Hà Nội chỉ ra tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà đất tại Handico

Ngày 6/10/2026, Thanh tra TP. Hà Nội công khai Kết luận thanh tra số 6521/KL-TTTP-NV6 ngày 16/7/2026 về chuyên đề phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Theo kết luận thanh tra, quá trình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất tại Handico còn một số tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống lãng phí. Trên cơ sở kết quả thanh tra, cơ quan chức năng đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục.

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại 6 cơ sở nhà, đất

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kết luận thanh tra là việc yêu cầu Handico khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với 6 cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng.

Các địa điểm được đề cập gồm: số 5 Thành Công, số 42 Bùi Thị Xuân, số 50 Tuệ Tĩnh, số 174 Hà Huy Tập, số 82 cụm 5 Cầu Diễn và số 7A Khu Phúc Xá II.

Theo Thanh tra Thành phố, Handico cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại các cơ sở nêu trên.

Việc thực hiện phải tuân thủ các chỉ đạo trước đó của UBND TP. Hà Nội tại Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 12/2/2015, Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 516/TB-KTNN ngày 31/12/2020.

Đáng chú ý, Thanh tra Thành phố yêu cầu Handico tiếp tục thực hiện hai nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, gồm hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với 6 cơ sở nhà, đất và đưa khu đất số 174 Hà Huy Tập, Yên Viên vào sử dụng.

Thanh tra Hà Nội chỉ ra tồn tại trong quản lý nhà đất tại Handico

Đối với các cơ sở nhà, đất tại số 174 Hà Huy Tập, lô đất số 7A Khu Phúc Xá II và số 82 cụm 5 Cầu Diễn, Handico được yêu cầu khẩn trương liên hệ với các sở, ngành để được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án đầu tư theo quy định.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp phải chủ động đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

Thanh tra Thành phố đồng thời kiến nghị giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch để Handico có cơ sở lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện dự án tại ba địa điểm trên.

Dự án số 5 Thành Công phải thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội

Bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kết luận thanh tra còn đề cập đến nghĩa vụ tài chính liên quan đến phát triển nhà ở xã hội tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng làm việc và nhà ở cho thuê ở số 5 phố Thành Công.

Cụ thể, Thanh tra Thành phố kiến nghị yêu cầu Handico nộp tiền thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội đối với phần diện tích nhà ở thương mại cho thuê tại dự án.

Việc thực hiện nghĩa vụ này phải tuân thủ chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại các quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn Handico thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo phương thức nộp bằng tiền.

Nội dung này được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 6720/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 và Quyết định số 6091/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND Thành phố về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Ngoài các yêu cầu liên quan đến đất đai và nghĩa vụ tài chính, Thanh tra Thành phố cũng kiến nghị Handico tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Việc thực hiện đầy đủ các kiến nghị thanh tra, đặc biệt là hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tháo gỡ vướng mắc tại các cơ sở nhà, đất và thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội, là những nội dung cần được Handico và các cơ quan liên quan tập trung xử lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản và phòng, chống lãng phí.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy yêu cầu tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, đầu tư và quản lý tài sản, nhất là đối với các cơ sở nhà, đất chưa hoàn tất thủ tục pháp lý hoặc chưa được đưa vào khai thác, sử dụng theo kế hoạch.