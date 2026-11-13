Thanh tra giảm lãi suất trong tháng 11/2026, tiền gửi từ 6 tháng giảm ít nhất 0,5 điểm phần trăm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi Công văn số 10488/NHNN-TTNH tới các NHNN Chi nhánh Khu vực, yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng (TCTD). Các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề phải được triển khai ngay trong tháng 11/2026.

Căn cứ chỉ đạo và nội dung thanh tra

Theo công văn, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 532/TB-VPCP ngày 17/10/2026, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ. Thực hiện chỉ đạo này, NHNN yêu cầu các chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có, kết quả theo dõi, quản lý, giám sát và tình hình thực tế về giảm lãi suất tại các TCTD để lập đoàn thanh tra, kiểm tra.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất. Trên cơ sở kết luận, các đơn vị phải kịp thời nhận diện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Yêu cầu giảm lãi suất đã được ban hành trước đó

Trước đợt thanh tra, ngày 18/10/2026, NHNN ban hành Văn bản số 9608/NHNN-CSTT về triển khai các giải pháp hoạt động của các TCTD. Cơ quan quản lý yêu cầu các TCTD thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tập trung giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và không cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.

Đến ngày 21/10/2026, NHNN tiếp tục ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT. Văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống và trên tất cả các kênh bán hàng, triển khai quyết liệt việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay.

Cụ thể, các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026. Mức giảm được tính so với lãi suất của chính ngân hàng đó.

Cơ chế xử lý nếu không thực hiện

Đáng chú ý, NHNN khẳng định sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất.

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