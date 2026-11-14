Thanh tra giảm lãi suất ngân hàng ngay trong tháng 11

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 10488/NHNN-TTNH, yêu cầu các chi nhánh khu vực thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng (TCTD).

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thanh tra việc giảm lãi suất ngay trong tháng 11.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ. Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 532/TB-VPCP ngày 17/10/2026, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp.

Theo yêu cầu của NHNN, các chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có, kết quả theo dõi, quản lý, giám sát và tình hình thực tế để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất tại các TCTD. Qua thanh tra, kiểm tra, các đơn vị phải kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra được yêu cầu triển khai ngay trong tháng 11/2026.

Những yêu cầu cụ thể về giảm lãi suất

Trước đó, ngày 18/10/2026, NHNN ban hành Văn bản số 9608/NHNN-CSTT về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các TCTD. Văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Đối với lãi suất tiền gửi, NHNN yêu cầu giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với lãi suất cho vay, các ngân hàng được yêu cầu tập trung giảm 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng. Các ngân hàng không được cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.

Ngày 21/10/2026, NHNN tiếp tục ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT về giảm mặt bằng lãi suất. Văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt chỉ đạo trong toàn hệ thống và trên tất cả các kênh bán hàng.

Theo đó, các ngân hàng phải triển khai quyết liệt việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay. Riêng lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới, mức giảm tối thiểu là 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026.

Mức giảm được so sánh với lãi suất của chính ngân hàng tại kỳ báo cáo từ ngày 11/10 đến ngày 20/10/2026.

Ngân hàng không thực hiện có thể bị giảm chỉ tiêu tín dụng

Để giám sát việc thực hiện, NHNN sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân của các giao dịch phát sinh mới thông qua hệ thống báo cáo thống kê.

Đáng chú ý, NHNN nêu rõ sẽ áp dụng biện pháp xử lý nghiêm đối với các ngân hàng không thực hiện chỉ đạo. Trong đó, cơ quan quản lý có thể xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Việc thanh tra, kiểm tra trong tháng 11/2026 nhằm đánh giá mức độ chấp hành các yêu cầu giảm lãi suất tại tổ chức tín dụng. Qua đó, NHNN có cơ sở nhận diện, chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm.